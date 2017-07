Si les Wallons devaient se rendre aux urnes actuellement, le PS enregistrerait une chute vertigineuse, selon un sondage commandé par le MR à l'institut Dedicated Research, effectué dans les mêmes conditions que les baromètres politiques traditionnels (La Libre, RTBF) et relayé samedi dans L'Echo et Sudpresse. Réalisé sur la période allant du 23 au 27 juin, soit une semaine après le coup de sang du cdH, le coup de sonde conclut à un bond en avant du PTB dans les opinions wallonnes: le Parti du Travail de Belgique serait même le premier parti dans le sud du pays, avec 24,9% d'intentions de vote, soit 19,4 points de pourcentage supplémentaires par rapport aux résultats des élections législatives de 2014. Le second parti wallon, selon le sondage, serait le MR avec 23,2%, en recul de 2,6 points par rapport au scrutin de 2014. Le PS, dans la tourmente de la gouvernance, arrive sur la 3e marche du podium, crédité de 16% d'intentions de vote, en chute de 16 points par rapport aux élections législatives de 2014, suivi d'Ecolo (11,4%, +3,2%). Le cdH pointe à 9,8% d'intentions de vote, stable sur le dernier trimestre, mais en perte de 4,2% par rapport à 2014 où le parti 'scorait' à 14%.

Côté bruxellois, le MR deviendrait le premier parti avec 20,7% des intentions de vote, tandis que le PS dégringolerait de près de 15 points de pourcentage pour n'être que 5e (10,9%) dans la capitale, derrière DéFI, qui semble tirer son épingle du jeu avec 15,7% (+4,9 par rapport à 2014), le PTB (14,1%, +10,1) et Ecolo (12,5%, +2).

En Flandre, la N-VA demeure de loin le premier parti flamand, avec 26 députés au fédéral mais les 20 députés du PTB associés aux 6 du PVDA, son parti frère au nord du pays, permettraient à l'extrême-gauche de se hisser au même rang que les nationalistes flamands au sein du Parlement fédéral. Avec 18 députés, les libéraux francophones seraient enfin la 3e force politique du pays.