Bienvenue dans l’épicentre politique de la Flandre. L’interview se déroule à Anvers, le terrain du futur affrontement entre Bart De Wever et Kris Peeters aux communales de 2018. Le politologue Dave Sinardet nous a donné rendez-vous au Vrijdagmarkt, une petite place dans le cœur historique. On y trouve le musée consacré à l’un des imprimeurs et éditeurs les plus prolifiques d’Europe au XVIe siècle, Christophe Plantin. Mais quittons cette époque où la Flandre faisait partie des Pays-Bas espagnols pour revenir à cette année qui s’achève. La N-VA y a, à nouveau, dicté l’agenda médiatique…

Les déclarations de Bart De Wever et de Geert Bourgeois sur leur renoncement à la vision "romantique" du séparatisme flamand ont marqué les esprits. La N-VA a basculé de manière éclatante de l’identitaire culturel et linguistique vers le socio-économique.

Oui, mais cette transformation est déjà en cours depuis des années. En 2016, la N-VA s’est focalisée surtout sur l’immigration et la sécurité. Il y a eu les attentats, bien sûr, et la crise des réfugiés. On pourrait même dire que la N-VA a même mis en retrait ses préoccupations socio-économiques en faveur de ces thèmes. Peut-être aussi car le palmarès du gouvernement fédéral sur le socio-économique n’est pas ce qu’il devrait être. Notamment en matière de politique budgétaire. Et le ministre des Finances Johan Van Overtveldt, N-VA lui-aussi, est coresponsable de cette situation. La gestion budgétaire est le drame de ce gouvernement.

L’évolution de la N-VA, est-ce le fruit d’une stratégie réfléchie ou bien est-elle "naturelle" ?

La N-VA a déplacé son combat du nationalisme flamand vers la droite socio-économique et sécuritaire. C’est une transformation qui était d’abord motivée par des considérations stratégiques car, à la N-VA, les dirigeants ont compris que la grande majorité des Flamands ne s’intéressent pas vraiment aux questions communautaires et ne veulent certainement pas la fin du pays. Cette transformation stratégique est peut-être aussi en train de provoquer une transformation fondamentale réelle car, à force de faire évoluer le discours, d’attirer un autre personnel politique, c’est tout le parti qui évolue vraiment. On l’a vu cette année avec le départ d’Hendrik Vuye et de Veerle Wouters : le manque de focalisation sur le communautaire commence à énerver certains au sein du parti. Je suis toutefois convaincu que la N-VA reste, dans son noyau dur, un vrai parti nationaliste. Mais elle veut aussi être un vrai parti de gestion et remplacer le CD&V au centre du pouvoir.