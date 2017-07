Le dernier sondage commandé par le MR et qui place le PTB en tête des intentions de vote aux élections fédérales a permis à nos confrères de "L'Echo" et de "Sudpresse" de faire un coup médiatique ce samedi.

A la veille du congrès statutaire d'un PS effondré dans les chiffres, l'information valait son pesant d'or et son lot de jubilation libérale.

"La Libre" a pu les consulter le volet régional de ce sondage effectué par Dedicated Research. Et il apparaît que les libéraux s'écraseraient de 6,5% si les Wallons avaient à élire leurs élus régionaux. Le MR passe en effet d'un résultat de 26,7% à 20,2% dans ce sondage. Cette tendance confirme les difficultés rencontrées par les partis traditionnels. Le PTB est en tête à 24,4%, devant le MR donc, le PS (17,9 et qui perd 13 points), Ecolo (13%) et le CDH (8,5%).

Pour les élections régionales bruxelloises, les libéraux restent devant avec 19,6% (perte de 0,8% par rapport aux élections régionales de 2014), devant Défi (16,8%), Ecolo (11,9%), le PS (11,1%), le PTB (10,6%) et le CDH (7,4%).

