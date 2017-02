Certains affirment que la Région wallonne commençait sérieusement à sentir le vent du boulet. D’autres soutiennent qu’il s’agissait simplement de revoir certains principes de gouvernance en même temps que de renouveler le mandat échu depuis un an des administrateurs de la société. Le 21 décembre dernier, le gouvernement wallon (PS-CDH) a en tout cas fait modifier, via un décret-programme, quelques articles d’un autre texte décrétal, celui du 5 décembre 2008 qui instituait la flambant neuve société anonyme de droit public "Le Circuit de Spa-Francorchamps". L’objectif : supprimer purement et simplement la de-plus-en-plus-contestée fonction spéciale jadis accordée par la majorité PS-CDH de l’époque à un certain… Jean-Marie Happart (PS). Jusqu’ici, le décret en question stipulait en effet dans son article 6 que le conseil d’administration du Circuit pouvait "confier à un ou plusieurs de ses membres une fonction spéciale rémunérée qu’il détermine". Dans les faits, cette disposition s’était traduite par la création d’un poste ad hoc pour l’ancien président de l’Intercommunale du Circuit de Spa-Francorchamps, résultat d’un deal politique entre la majorité rouge-romaine (lire plus bas).

Concrètement, la mission de Jean-Marie Happart consistait à travailler à la mise en valeur de l’apport économique du Circuit de Spa-Francorchamps, véritable fleuron wallon. Pour ce faire, les administrateurs de la société (qui exercent pour leur part un mandat à titre gratuit, sauf les membres du comité exécutif qui touchent un jeton de présence de 250 euros) avaient fixé le montant de la rémunération du socialiste herstalien à 27 000 euros bruts par an, avantages en nature compris. L’ancien vice-Président du Sénat pouvait par ailleurs "solliciter une réduction de la somme attribuée pour des raisons liées au maintien de ses droits à la pension", rapporte l’un des derniers procès-verbaux de CA.

Une chambre à coucher à l’Eau Rouge et des frais de resto

Mais voilà, selon une source politique proche du dossier, l’homme se serait attribué au cours de sa mission d’autres privilèges : "M. Happart avait non seulement une voiture de société, une carte d’essence, un téléphone portable et un bureau mais il disposait également d’une chambre à coucher à l’Eau Rouge (hôtel à proximité du Circuit). Lorsqu’il n’était pas là-bas, c’est qu’il était au restaurant. Il nous ramenait des notes de frais astronomiques, de l’ordre de 6 000 euros par an. Pour rapporter quelle plus-value au Circuit ? Aucune. M. Happart passait au contraire son temps à jouer un rôle de belle-mère de la direction générale, à mettre des bâtons dans les roues du management […]"

Contacté par nos soins, l’intéressé nous a pour sa part assuré coûter au Circuit de l’ordre de 6 000 euros nets par an, sans compter les frais de représentation estimés à une somme annuelle de 6 000 euros. Ce qu’il faut également souligner, c’est que parmi les membres du conseil d’administration de la société (5 PS, 3 MR, 2 CDH et 2 Ecolo + un représentant de la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne), un seul administrateur seulement, l’Ecolo Jean-Pol Gérard, s’était abstenu au sujet de la rémunération de M. Happart. Tous les autres avaient voté favorablement. L’écologiste avait par ailleurs demandé à plusieurs reprises à ce que la fonction spéciale du socialiste soit évaluée annuellement… en vain. Lassé par la mauvaise tournure des événements, M. Gérard a finalement démissionné en novembre dernier. "Pas touche à Jean-Marie Happart, c’était le mot d’ordre, nous confie-t-on. Et tout le monde s’y soumettait docilement, notamment pour de multiples raisons d’intérêts municipaux. Vous comprenez cela ?"

Wathelet père/Cornélis-Happart, un deal CDH-PS

Pour bien comprendre l’enjeu, il faut remonter à l’époque de la fameuse fusion entre l’intercommunale du Circuit de Spa-Francorchamps et la société de promotion du circuit. La première, téléguidée par le socialiste Jean-Marie Happart, était essentiellement chargée de la gestion des infrastructures. La seconde, présidée par l’étiqueté CDH Etienne Davignon, avait une vocation commerciale et opérationnelle visant à promouvoir l’anneau ardennais sous toutes ses formes. En décembre 2008, l’exécutif wallon - le ministre de tutelle Jean-Claude Marcourt (PS) en tête - avait pris la décision de fusionner les deux structures afin d’en faire une seule et même entité, en l’occurrence une société anonyme de droit public.

Avec, dès lors, cette question lancinante : qui pour présider la nouvelle et unique société du Circuit ? Pour la majorité rouge-romaine de l’époque, c’était clair : si le CDH prenait la présidence, il fallait une contrepartie pour le PS, singulièrement pour le très remuant Jean-Marie Happart. Compte tenu d’un Melchior Wathelet père en partance pour d’autres cieux, c’est finalement François Cornélis, étiqueté CDH, qui était devenu le nouveau président de la SA Circuit de Spa-Francorchamps. Impossible dès lors pour le Parti socialiste de ne pas recaser d’une façon ou d’une autre le Herstalien. "Disons-le clairement, ce poste ad hoc rémunéré pour Jean-Marie Happart, c’était un cadeau pour bons et loyaux services, balance une source. Même dans les rangs socialistes, certains ne savaient plus comment gérer le personnage […]". La mise en œuvre de la fusion sera lente, très lente. Il faudra en fait attendre le 1er janvier 2012 pour voir la nouvelle société prendre forme.

Pendant plus de cinq ans, Jean-Marie Happart a ainsi bénéficié de cette fonction spécialement conçue pour lui. Fin décembre, l’exécutif wallon a décidé d’y mettre un terme. Selon certains, la démission de l’Ecolo Jean-Pol Gérard en novembre 2016 suivie du récent scandale Publifin auraient précipité la décision gouvernementale. Dans les rangs du cabinet Marcourt, on assure que cette décision était prévue de longue date, comme celle d’ailleurs de désigner à l’avenir trois administrateurs indépendants au sein du CA. Quant à Jean-Marie Happart, l’homme aura 70 ans en mars prochain. Au sein de la société de droit public, il atteindra en principe la limite d’âge. Mais rien n’exclut qu’une dérogation lui soit accordée… des fois qu’il souhaiterait rester simple administrateur du mythique circuit.