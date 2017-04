Impliqué depuis des semaines dans le scandale Publifin, Stéphane Moreau a annoncé qu'il démissionnait du Parti socialiste. "Après plus de trois mois d’observation des évolutions du dossier Publifin, je constate que mon appartenance politique me cause un préjudice personnel dans la mesure où je suis jugé non à l’aune des résultats économiques de l’entreprise que je dirige mais en fonction de critères strictement politiques", déclare-t-il dans un communiqué.

Celui qui avait quitté son poste de bourgmestre de Ans en janvier dernier insiste sur la "différence de traitement injustifiée" dont il fait l'objet par rapport aux patrons non engagés politiquement. "Je souligne, à nouveau, que depuis 2005, lorsqu’il m’a été demandé de prendre la tête de l’Association liégeoise d’électricité, j’ai, avec mes collaborateurs et le Conseil d’administration, fait prospérer l’entreprise au point d’en multiplier la valeur par 2,5 et de maintenir et créer un maximum d’emplois à Liège et en Wallonie, 2.946 à ce jour. Or, j’observe une différence de traitement injustifiée, notamment médiatique, réservée aux dirigeants d’entreprise engagés politiquement par rapport à ceux qui ne le sont pas. Je prends pour exemple une récente interview d’un dirigeant d’entreprise publique wallonne dans une célèbre émission de radio où les mêmes journalistes qui me vilipendent régulièrement ont réservé un traitement totalement différent à ce dirigeant d’entreprise qui est pourtant dans une situation totalement comparable à la mienne mais qui lui, n’est pas engagé politiquement. Il me semble donc indéniable qu’il est inutile de tenter davantage de démontrer qu’il n’est pas incompatible d’appartenir à un parti politique et de diriger une entreprise à succès".

Stéphane Moreau estime que davantage de neutralité de sa part sera bénéfique à son groupe. C'est pourquoi il se retire du PS. "Dans le contexte actuel, la poursuite de la croissance économique de l’entreprise requiert une forme de neutralité de ma part. Pour ces diverses raisons, et bien que je reste un homme de convictions, notamment en ce qui concerne l’importance de l’initiative industrielle publique, j’ai décidé, dès ce jour, de démissionner du Parti socialiste."

André Gilles et Stéphane Moreau ont condamné les dysfonctionnements des comités de secteur tout en soutenant que rien d'illégal n'avait été commis. Une information judiciaire est ouverte au parquet général de Liège pour évaluer si des faits de faux, usage de faux et abus de biens sociaux ont été commis. La commission d'enquête parlementaire, quant à elle, pourrait finaliser cette semaine encore un premier rapport intermédiaire.

La commission de vigilance du PS devait se réunir ce jeudi sur le cas Moreau. La réunion est maintenue, a-t-on confirmé au boulevard de l'Empereur.