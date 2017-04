Le ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA), veut conclure des contrats militaires pour un montant de 7,5 milliards d'euros avant 2019. Il ne voit pas de différence majeure entre les politiques internationales de Barack Obama et de Donald Trump. La taxe sur les plus-values n'est pas opportune, juge-t-il encore.

Le marché du siècle. Le remplacement des F-16 par de nouveaux avions de chasse coûtera la bagatelle de 3,5 milliards d’euros. Les appareils actuels seront progressivement retirés de la circulation entre 2023 et 2028. Pour respecter les délais de livraison et de formation (des pilotes et des techniciens), le gouvernement a prévu de signer le contrat fin 2018, sachant que l’appel d’offres a été lancé le 21 mars dernier. Plus globalement, le gouvernement s’est accordé fin 2015 sur une enveloppe de 9,2 milliards d’euros pour les grands investissements militaires entre 2020 et 2030. Aux commandes : Steven Vandeput (N-VA), le ministre de la Défense.

Cinq candidats étaient en lice pour succéder au F-16, mais Boeing a annoncé mercredi qu’il jetait l’éponge. Selon ce constructeur, le marché n’est pas "équitable".

Ce sont ses termes.

Et quelle est votre réaction ?

L’appel d’offres (dans le jargon : le RfGP ou Request for Government Proposal NdlR) est en toute transparence sur mon site internet. Je suis convaincu que c’est un appel d’offres qui permet une vraie concurrence entre les candidats. Mardi soir, l’état-major a reçu un appel de Boeing pour dire qu’il se retirait de la course, mais sans formuler de remarques sur le RfGP. Et le lendemain, il publie un communiqué parlant d’un marché inéquitable…

Boeing vous a donné des explications ?