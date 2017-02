LaLibre.be vous propose de suivre cette commission en direct vidéo.

Les importantes rémunérations mensuelles octroyées aux membres des comités de secteur de Publifin ont été fixées et approuvées à l'unanimité en juin 2013 par le conseil d'administration de l'intercommunale liégeoise, a indiqué lundi le secrétaire général de Nethys, Gil Simon, interrogé sur ce point par les députés de la commission d'enquête. M. Simon, qui confirme ainsi ce qu'avait aussi dit le président du CA de Publifin André Gilles devant la commission spéciale, a par ailleurs jugé que ces comités de secteur n'étaient, chez Publifin, que des organes consultatifs, et non des organes de gestion comme c'est le cas dans d'autres intercommunales, et comme le Code de la démocratie locale les entend. M. Gilles avait laissé la question en suspens. L'existence de ces comités de secteur n'est toutefois pas illégale, selon M. Simon.

C'est la révélation de la hauteur des émoluments octroyés à des mandataires publics dans ces comité de secteur, sans obligation de prester, qui a déclenché le scandale Publifin.

Le premier comité de secteur avait été créé fin 2010 lors de la fusion-absorption de l'intercommunale gazière ALG par l'ALE-Tecteo. Les communes verviétoises qui étaient représentées dans l'ALG mais pas dans l'ALE (électricité, télédistribution) craignaient de ne pouvoir suivre l'évolution des activités gazières post-fusion. La société absorbante, elle, devait surveiller l'intégration d'activités qui se ressemblent (gestionnaires de réseaux). Le comité de secteur permettait de reprendre les instances de gestion de l'ALG.

Il était prévu que ce comité dure jusqu'au renouvellement des instances issu des élections de 2012, lors de l'AG de 2013, a exposé M. Simon. La décision en 2013 de mettre en place deux comités de secteur (énergie, télécom) ainsi qu'un sous-secteur Liège-ville est une décision du nouveau conseil d'administration, a confirmé ce manager de Nethys. On a à l'époque prolongé les conditions du secteur gaz initial. Cette décision a été prise à l'unanimité du nouveau CA.

Le secrétaire général de Nethys, dont l'audition se poursuivait lundi en fin de journée, n'a pas spécifié les motifs de cette prolongation. Trois personnalités du CA de Publifin en 2013, André Gilles (PS), Georges Pire (MR) et Dominique Drion (cdH), sont attendus mardi devant la commission d'enquête.