Un accord a été scellé jeudi au sein du gouvernement exécutant fidèlement l'accord budgétaire de l'été, a annoncé un porte-parole du Premier ministre alors que la N-VA avait émis des doutes sur l'applicabilité du nouveau dispositif de taxation des comptes-titres. La taxe de 0,15% s'appliquera bien dès le premier euro déposé sur un compte-titre dont la valeur excède 500.000 euros. Les entreprises familiales ne seront pas visées par le dispositif. "Le gouvernement confirme qu'il exécutera loyalement l'accord de l'été", a indiqué ce porte-parole à l'issue d'une réunion du comité ministériel restreint.

La taxe visera les nationaux et les non nationaux. Elle s'appliquera aux bons de caisse, fonds, obligations boursières et non boursières, actions boursières et warrants gérés sur un compte-titre. Les actions non cotées en bourse ne sont pas visées; il n'est donc pas question de taxer les actions détenues dans des entreprises familiales. Il n'en a d'ailleurs jamais été question dans l'accord de l'été, a souligné le porte-parole. Les titres nominatifs ne sont pas non plus concernés par la nouvelle taxe.

Le gouvernement a confirmé que la taxe doit rapporter 254 millions d'euros au budget 2018.