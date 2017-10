"Le gouvernement fédéral doit revoir sa copie", ont déclaré jeudi Ecolo et Groen, en réaction à l'avis critique du Conseil d'Etat sur le projet de taxation des comptes-titres. La taxe, qui faisait partie de l'accord d'été du gouvernement Michel, comporte trop de trous pour faire en sorte que "les citoyens nantis contribuent au budget de l'Etat", stipule le Conseil d'Etat dans cet avis transmis mercredi au Premier ministre.

"Comme on pouvait s'y attendre à la suite des atermoiements de la majorité et à toutes les exceptions introduites sous pression des libéraux et des nationalistes flamands, cet avis est assassin", estiment les écologistes.

"Cette majorité fédérale a décidément du mal avec tout ce qui ressemble à de la justice fiscale. Le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, a déjà saboté le projet de taxe de spéculation. Et là, c'est l'accord sur les comptes-titres, dont la majorité était si fière, qu'il met à mal", pointe le député Georges Gilkinet.

Ce dernier demande au gouvernement de transmettre sans délai l'avis du Conseil d'Etat au parlement pour information, mais aussi de "revoir sa copie de façon fondamentale".