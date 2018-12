Politique belge L'ancien secrétaire d'Etat à l'Asile et Migration, Theo Francken, a tenu ce dimanche matin une conférence publique consacrée au Pacte de l'ONU. Celle-ci ce déroulait à Lubbeek, la commune du secrétaire d'Etat.

Sur Facebook, M. Francken avait d'abord expliqué les raisons de l'opposition de son parti au Pacte. "Un Pacte migratoire ne peut pas lier la Belgique", avait-il souligné. "Je me battrai contre cela jusqu'à la dernière seconde". Selon lui, il en va de la souveraineté de la Belgique et de la Flandre.

Theo Francken est arrivé à la conférence avec vingt minutes de retard environ. Il s'est ensuite expliqué sur le fameux Pacte. "Contrairement à tout ce qui a été écrit et dit, j’ai émis énormément de commentaires sur le Pacte. Et non, toutes les remarques n’ont pas toutes été enregistrées", a -t-il dit. Il a également insisté sur les conséquences juridiques d'un Pacte non liant et le risque "de ne plus faire de différences entre migrations légales et illégales".

L'ancien secrétaire d'Etat a évoqué le siège de représentant au Conseil de Sécurité : "Si j’avais critiqué le Pacte avant l’élection de notre représentant au Conseil de Sécurité, on aurait sans doute eu des problèmes pour l’obtenir".

Enfin, il a également pointé du doigt l'attitude "haineuse" de l'Open VLD et du CD&V et réaffirmé qu'il n'accusait pas Charles Michel qui "cherchait vraiment un compromis". Et d'ajouter : "Je suis terriblement déçu, car je sais ce qu’il faut faire pour l’avenir des Flamands et de notre société. Mais on parle ici de l’essentiel, de notre ADN! Le mien, celui du parti et de notre engagement politique. Ce respect, c’est la fierté de la N-VA".

Theo Francken a conclu sa conférence sur une standing-ovation devant les militants et sympathisants de la N-VA.