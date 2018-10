En septembre 2017, Thierry Bodson, secrétaire général de la FGTB wallonne, appelait à la constitution d’une majorité PS-PTB-Ecolo en Wallonie. Les élections de ce 14 octobre, et les projections qu’on peut faire pour les régionales de mai 2019, montrent que cette coalition de gauche disposerait en effet d’une majorité. Un an plus tard, le patron de l’aile wallonne du syndicat socialiste enfonce le clou.

Vous sentez-vous conforté par le scrutin de dimanche?

Oui. Une majorité de Wallons ont voté pour les trois partis PS-PTB-Ecolo. Selon les projections, au Parlement wallon, ils auraient ensemble 42 sièges sur 75. Souvent, on analyse les mouvements de ces trois partis les uns par rapport aux autres. Mais globalement, on voit que la gauche sort renforcée de ces élections, en Wallonie.

Pour quelles raisons, selon vous ?

La population wallonne rejette les décisions prises par le gouvernement fédéral. Et le MR paie le fait d’être seul parti francophone au gouvernement et de ne représenter qu’un quart de la population francophone du pays.

Votre appel concerne également les communes.

Il est impensable que, dans les communes, où c’est possible, on ne donne pas la priorité à une alliance à gauche, que ce soit à deux ou à trois partis. Là où c’est possible, elle doit être privilégiée, elle doit être mise en place.

Vous visez particulièrement Liège et Charleroi ?

Oui. Liège, Charleroi, ou La Louvière, où malgré la majorité absolue du PS, il y a une ouverture au PTB. Pour avoir une politique fondamentalement différente de celle qui est menée depuis quatre ans, il faut, premièrement, que ce renforcement de la gauche se traduise dans les résultats en mai 2019 ; et, deuxièmement, que, dès à présent, dans les communes où c’est possible, on donne la priorité à des alliances PS-PTB-Ecolo. Si ce n’est pas possible, OK. Mais si oui, il faut le faire.

On n’a pas l’impression que le PTB veut monter au pouvoir…

Jusqu’ici, l’impression qu’on a se fait sur la base de déclarations, d’interviews. Là, maintenant, on est au pied du mur. Il y a toute une série de communes en Wallonie, plus Molenbeek, où des négociations sont enclenchées.

Des coalitions avec le PTB ne seraient-elles pas néfastes à l’attractivité économique d’une commune ou d’une région ?

C’est un procès d’intention. Est-ce que le Portugal est au bord de la faillite ? Non. Or, il y a une union des gauches dans la gestion du Portugal, aujourd’hui. Et quand je vois les résultats économiques portugais, ils ne sont ni meilleurs ni moins bons que ceux de la Belgique.

Avec une Flandre toujours bien à droite et une Wallonie toujours plus à gauche, comment voyez-vous 2019 ?

Cela risque d’être compliqué. Il y a trois quarts de l’électorat à droite en Flandre et trois quarts à gauche en Wallonie. Ce qui m’inquiète, c’est que cela ne va pas aider à bien défendre les intérêts des travailleurs. Car c’est au niveau fédéral qu’on les défend le mieux.

Est-ce un signe qu’il faut poursuivre les réformes de l’Etat et donner encore davantage de compétences aux régions ?

Vous savez que je suis un régionaliste, mais il ne faut pas que les matières qu’on régionalise diminuent la solidarité et la capacité de solidarité entre travailleurs.