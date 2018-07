" Nous n’avons pas besoin d’un niveau de pouvoir intermédiaire dévoreur d’argent public à côté de l’échelon communal et de l’échelon régional flamand, a-t-il commenté… tout en annonçant sa position comme tête de liste aux provinciales. Nous plaidons pour le transfert des compétences et des moyens des Provinces vers les communes et vers le niveau de pouvoir flamand. Les millions d’euros ainsi économisés doivent être intégralement affectés aux baisses d’impôt."