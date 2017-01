Les propos tenus il y a deux jours par Elio Di Rupo (président du PS), sur les futurs cumuls entre fonction de chef d’entreprise et mandat de bourgmestre ont fait jaser le monde politique. Que devait-on comprendre ? Que le patron d’une petite entreprise (un boucher, un entrepreneur, etc.) qui occuperait également un mandat de bourgmestre devrait désormais choisir ?

Manifestement, les propos de Paul Magnette (ministre-Président wallon, PS), jeudi soir lors du JT de la RTBF étaient plus clairs puisqu’il précisait que ce cumul devrait être interdit pour ce qui concerne uniquement les entreprises à capitaux publics.

Evitant de cibler nommément Stéphane Moreau qui occupe à la fois un poste de directeur général chez Nethys (société privée à capitaux publics) et le maïorat d’Ans, Paul Magnette évoquait une règle générale. Logique, puisqu’on ne peut en aucun cas légiférer pour une seule personne. Stéphane Hazée, le chef de groupe Ecolo au parlement wallon qui avait déposé une proposition dans ce sens il y a quelques années, précise que "c’est une manière de régler un cas particulier, certes, mais aussi de se prémunir pour l’avenir", reconnaissant de plus qu’il n’est pas certain à l’heure actuelle que Stéphane Moreau soit le seul mandataire à exercer ces deux fonctions : "Je n’ai pas encore creusé." Il faudra également vérifier si d’autres intercommunales ont mis en place des filiales privées comme c’est le cas chez Publifin. Pour une experte de l’Union des villes et communes de Wallonie, Charlotte Bontemps, "ce n’est pas un problème si la filiale permet de réaliser l’objet social de l’intercommunale. En règle générale, les intercommunales exercent les compétences qui leur ont été déléguées".

Le couvercle sur la casserole

Ce sujet sera sans doute abordé la semaine prochaine lors de la réunion qui doit rassembler le PS, le CDH, le MR et Ecolo au parlement wallon. A l’invitation de Paul Magnette et du président du parlement, André Antoine (CDH), des représentants des partis seront amenés à discuter des propositions des uns et des autres. Pour Stéphane Hazée, Ecolo ne boudera pas cette réunion même si le parti considère que "le gouvernement wallon n’a pas compris l’ampleur de la situation dans laquelle on se trouve. Nous ne voulons pas que cette réunion serve à mettre le couvercle sur la casserole et attendre que ça passe", conclut-il.