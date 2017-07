Alors que ces deux dernières semaines, le gouvernement wallon fonctionnait un peu à l’économie - l’annonce du CDH avait tétanisé un peu tout le monde -, on peut se demander si la crise actuelle est une réalité. En effet, lorsqu’on parcourt l’ordre du jour de la réunion du gouvernement wallon de ce jeudi, on constate que les ministres - dont certains sont quand même, rappelons-le, devenus infréquentables pour les autres - discuteront de 98 points, inscrits à l’ordre du jour. On croit rêver ! Si certains sujets sont inévitables, comme les points relatifs au Plan Marshall, au fonds Feder ou à l’octroi de certaines subventions de fonctionnements pour divers organismes, d’autres ressemblent à s’y méprendre à ceux que traite habituellement un gouvernement de plein exercice, offensif et sûr de lui.