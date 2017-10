Maggie De Block (Open VLD) s’est laissée aller à quelques confidences, vendredi, dans les colonnes de la "DH". "Je ne ressens pas que j’ai 55 ans. Je le vois, alors j’évite les miroirs", a plaisanté la ministre de la Santé.

"Dernièrement, j’étais avec des amis que je connais depuis qu’on a 10-12 ans. […] On a changé, mais c’était comme à l’époque. On a besoin d’un peu plus de crème antirides qu’avant."

Plus sérieusement, celle qui sera en 2018 candidate pour la toute première fois à des élections communales, à Merchtem, estime qu’"on ne peut pas combiner les deux rôles ( de bourgmestre et de ministre, NdlR ), c’est sûr !" Pas de pronostic, cependant, sur le choix qu’elle pourrait devoir poser. "On verra bien."