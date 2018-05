3

A Liège, c’est l’union sacrée pour sauver Stéphane Moreau, Nethys et Resa

Les responsables politiques liégeois socialistes et certains libéraux ne sont plus les seuls à critiquer ouvertement le décret gouvernance de la majorité wallonne MR-CDH. Depuis samedi, on a la confirmation de ce que l’on devinait depuis longtemps. ...