Tina Martens (sp.a), secrétaire du CPAS de Molenbeek jusqu'août 2014 et détachée depuis au cabinet de Pascal Smet, continue de percevoir une partie de son salaire du CPAS de Molenbeek. Ce complément s'élèverait à quelque 30.000 euros par an, rapportent samedi Le Soir et Sudpresse.

En 2014, lors de la mise à disposition de Tina Martens par le CPAS, "il avait été convenu que le cabinet paye au CPAS la rémunération en tant que chef de cabinet adjoint. Le solde restant étant à charge du CPAS", indique au journal Le Soir la porte-parole du ministre bruxellois Pascal Smet.

Mais en 2015, lorsque la commune s'est retrouvée dans le rouge et a dû mettre en place un plan d'assainissement, la position du CPAS a changé. "Il est hors de question que le CPAS prenne en charge ce complément de salaire. Un courrier a d'ailleurs été envoyé par le CPAS au cabinet Smet en ce sens", souligne Ann Gilles-Goris, échevine à Molenbeek en charge de la tutelle du CPAS. "En cas de détachement dans un cabinet, c'est à celui-ci de prendre en charge le salaire", poursuit Mme Gilles-Goris.

Selon l'échevine molenbeekoise, deux solutions sont dès lors possibles: "Soit le CPAS de Molenbeek arrête de payer la différence de salaire. Soit le CPAS devra mettre fin au détachement au cabinet Smet".

Une décision sur le sujet est attendue lundi.