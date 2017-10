Après trois ans de "suédoise", la Belgique politique s’est métamorphosée. Le samedi 11 octobre 2014, au palais royal, lorsque les nouveaux ministres N-VA prêtent serment, les médias francophones s’emballent : les nationalistes flamands ont rompu le protocole en esquissant un "V" de leurs doigts alors qu’ils juraient "fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge". "V", comme "Verandering voor vooruitgang" (le changement pour le progrès), soit le slogan de la campagne électorale menée par la N-VA. Mais aussi le "V" de la victoire finale à la sauce flamingante, c’est-à-dire l’indépendance à terme de la Flandre. C’était mal parti… Cette coalition fédérale inédite entre le MR, la N-VA, le CD&V et l’Open VLD allait exploser en plein vol, pensait-on.

Et pourtant, le contrat a été respecté : c’est un gouvernement de réformes socio-économiques, sans communautaire, qui dirige le pays depuis lors. Tax shift pour favoriser les revenus du travail, exonération des charges sociales sur le premier emploi, baisse historique de l’impôt des sociétés, réforme des pensions, flexibilité du marché du travail…

Les indicateurs économiques sont désormais au beau fixe. Tout n’est évidemment pas dû au gouvernement fédéral, les cycles de croissance sont en partie indépendants des politiques publiques. Et il reste encore beaucoup de travail jusqu’à la fin de la législature, en particulier pour garder le budget de l’Etat sous contrôle.

Une N-VA dans le rang

Y aura-t-il à l’avenir de nouvelles réformes de l’Etat ? Sans aucun doute. De nouvelles frictions communautaires viendront-elles obscurcir la cohabitation entre francophones et néerlandophones ? C’est inévitable. Il suffit de penser aux difficultés rencontrées pour régler la question des nuisances causées par le survol de Bruxelles. En attendant, la N-VA, dont l’article 1 des statuts revendique l’indépendance d’une future république flamande, se normalise inexorablement au contact des ors si séduisants du pouvoir.

Lors de la négociation de l’accord de gouvernement, Bart De Wever avait d’ailleurs tenu à rassurer Charles Michel sur la loyauté de sa formation dans la majorité qu’ils étaient en train de mettre sur pied : pour garder 30 % des votes en Flandre, les nationalistes flamands sont condamnés à la tempérance politique, à être des conservateurs et non des révolutionnaires, lui avait-il avoué.

L’histoire aime l’ironie : la présence des flamingants au fédéral, leur investissement pour faire fonctionner le niveau institutionnel qu’ils voulaient détruire, a apaisé le Nord du pays. Pour une grande majorité de Flamands, "Belgique" n’est plus un gros mot. Pour les élections, la N-VA a déjà annoncé que son programme tournerait autour de trois grands axes : la sécurité, l’économie et l’identité. Oh, il y aura aussi du "communautaire", mais ce volet viendra en pièce rapportée.

Un "Défi" pour le MR

Inversement, un sentiment de malaise s’est installé chez certains francophones, qui ne se sentent pas représentés par cet exécutif de centre droit où un seul parti, le MR, fait face à trois partenaires flamands. C’est le défi des deux prochaines années pour les libéraux : s’ils veulent dépasser leur noyau dur électoral en Wallonie et à Bruxelles en 2019 (en gros, une vingtaine de pourcents) et s’implanter durablement dans les entités fédérées, il va falloir jouer davantage l’ouverture.

Le CDH a déjà basculé depuis le 19 juin dernier, permettant l’éviction du PS et la mise en place d’une Orange bleue en Wallonie. Toutefois, à Bruxelles, le président de Défi, Olivier Maingain, préfère les socialistes. Il y a un intérêt tactique. Mais l’hostilité ouverte entre Olivier Maingain et Charles Michel reste à terme un handicap réel pour le MR.

Les libéraux francophones axeront leur campagne sur le bilan socio-économique du gouvernement fédéral et espèrent convaincre les électeurs hésitants. Mais ils auraient bien tort de négliger le relationnel avec les autres formations, y compris avec le PS, s’ils ne veulent pas le payer cash lors du second tour des élections : celui où il faut trouver des partenaires pour former des majorités.

Charles Michel - Premier ministre - MR

Les réalisations

Il avait promis un gouvernement socio-économique dont le but est la création d’emplois (“jobs, jobs, jobs”, selon sa formule fétiche). Les premiers résultats sont là : près de 100 000 emplois ont été créés sur deux ans, notamment grâce aux effets du tax shift. Cela devrait continuer car la croissance de l’économie belge devrait friser les 2 % en 2018.

Le “communautaire” a bien été mis au frigo par la N-VA. C’était également un engagement de Charles Michel en tant que Premier ministre.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Il a assuré avoir apaisé les relations entre partenaires flamands au sein de la majorité. C’est loin d’être le cas.

Jan Jambon - Intérieur - N-VA

Les réalisations

Nombreuses mesures de lutte contre le terrorisme; mise en œuvre du Plan canal, destiné à aider les communes bruxelloises touchées par la radicalisation; amélioration de la coopération franco-belge en matière de terrorisme; attribution de moyens nouveaux à la Sûreté de l’Etat; réforme du régime des pensions des policiers.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

La réforme de la Protection civile, critiquée au Sud, est en cours, comme le processus d’informatisation de la police (e-police); la définition des tâches-clés des policiers et la privatisation d’une série de services se font attendre; la création d’une direction de surveillance et de protection a pris du retard; le renforcement de la réserve générale de la police est au point mort.

Kris Peeters - Emploi et Economie - CD&V

Les réalisations

Réduction du handicap salarial : saut d’index, révision de la loi de 1996 et modération salariale.

Travail faisable (du point de vue de l’employeur) : organisation du travail et du temps de travail plus flexible (annualisation du temps de travail, heures supplémentaires, horaires flottants).

Chômage : dégressivité renforcée, durcissement des règles relatives aux allocations d’insertion; coupes dans l’allocation garantie de revenus (AGR).

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Travail soutenable (du point de vue des travailleurs) : l’autre volet de la réforme du travail.

Didier Reynders - Affaires étrangères - MR

Les réalisations

Clôture dans les délais du dossier du nouveau Quartier général de l’Otan, notamment en matière de contribution financière.

Rationalisation en cours du réseau des postes diplomatiques et consulaires.

Augmenter l’efficience de la plate-forme B-Fast.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Le chef de la diplomatie plaide pour que l’Union européenne se dote d’un mécanisme de surveillance de l’état de droit dans les Etats membres. L’idée suscite un intérêt (un peu plus que) poli.

Alexander De Croo - Coopération au développement, Agenda numérique, Télécoms et Poste - Open VLD

Les réalisations

Révision de la loi du 21 mars 1991

sur les entreprises publiques autonomes (Proximus et bpost).

Extension du dispositif fiscal “tax shelter” aux investissements dans les start-up.

Création du fonds “Digital Skills” destiné

à réduire la fracture numérique.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Octroi de fréquences mobiles pour favoriser le développement de la 5G.

Le budget de la Coopération n’a pas atteint les 0,7 % du RNB.

Johan Van Overtveldt - Finances - N-VA

Les réalisations

Il a bouclé la délicate réforme de l’impôt sociétés. La baisse de l’Isoc interviendra en 2020.

Le tax shift, un glissement de la taxation du travail vers la consommation et le capital, est aussi bouclé.

Il reste à voir quel impact auront ces deux réformes sur le budget de l’Etat.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Le gouvernement est parvenu à un accord au sujet de l’indemnisation des coopérateurs d’Arco. Une partie de l’argent récolté lors de la future entrée en Bourse de Belfius doit être utilisée pour indemniser les coopérateurs d’Arco. Si un accord a été trouvé, il doit encore être validé par la Commission européenne.

Daniel Bacquelaine - Pensions - MR

Les réalisations

Report de l’âge de la pension anticipée

et de la pension (67 ans en 2030).

Acquisition de droits de pension complémentaires après 45 ans de carrière.

Suppression du plafond de revenus pour les pensionnés.

Pension réduite pour les chômeurs de longue durée de moins de 50 ans.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Création d’une pension à points.

Prise en compte de la pénibilité du travail pour la pension.

Possibilité de pension à temps partiel.

Maggie De Block - Santé publique, Affaires sociales - Open VLD

Les réalisations

Réforme du financement de la Sécurité sociale (responsabilisation du secteur).

Trajet de réintégration pour les personnes en incapacité de travail.

Pacte avec l’industrie pharmaceutique.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Réforme du paysage hospitalier.

Révision de la nomenclature et réforme de l’arrêté royal sur les compétences des professions de soins.

Willy Borsus/Denis Ducarme - Indépendants, PME, Agriculture, Intégration sociale - MR

Les réalisations

Revalorisation du statut d’indépendant.

Baisse des cotisations sociales pour les premières embauches.

Projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) étendu à tous les minimexés.

Accords d’export de produits agricoles (poires au Brésil, porc en Chine…).

Création de la cellule “petits producteurs”

à l’Afsca.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Modification de la loi sur la nature des relations de travail (faux indépendants).

Steven Vandeput - Défense et Fonction publique - N-VA

Les réalisations

Vision stratégique pour l’armée jusqu’à 2030 comprenant notamment un plan d’investissements de 9,2 milliards d’euros.

Déploiement des militaires en rue en cas de menace élevée (dès le niveau 3 sur 4).

Mise sur pied du “War Heritage Institute” issu de la fusion, entre autres, de l’Institut des vétérans et du Musée de l’armée.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Le choix (attendu en 2018) de l’avion de chasse qui remplacera le F-16.

Plan de réorganisation des casernes.

Elargir les pouvoirs de la police militaire aux infractions routières.

Koen Geens - Justice - CD&V

Les réalisations

Ont été adoptées des mesures comme la correctionnalisation des crimes et l’introduction du “plaider coupable”.

La procédure civile a été largement réformée, tout comme la procédure d’adoption. Réforme aussi de l’aide juridique et du droit des successions. L’informatisation d’une série de services judiciaires et l’adoption de mesures concernant les internés sont acquises.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Ne sont pas encore réalisées mais sont en cours, la réforme du Code pénal et du Code d’instruction criminelle et la réduction du nombre de justices de paix. On attend aussi une réforme du Code de la route. La création d’une assurance juridique étendue est en rade.

Jacqueline Galant/François Bellot - Mobilité et Transports - MR

Les réalisations

En décembre 2015, l’offre ferroviaire suburbaine de la SNCB autour de Bruxelles (qui fait partie du concept plus large du RER bruxellois) a été lancée.

En juin 2017, l’exécutif fédéral a donné son feu vert au nouveau plan de transport de la SNCB. Celui-ci prévoit une augmentation de l’offre de 5 % et entrera en vigueur en décembre prochain.

Approuvé par le gouvernement le 20 juillet dernier, le projet de loi relatif à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève (dit “service garanti” ou “service minimum”) vient d’entamer son parcours parlementaire. Il devrait être voté dans son intégralité dans la quinzaine.

Des routes aériennes qui avaient posé problème à Bruxelles sous le précédent gouvernement ont été supprimées.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Compte tenu de certains permis d’urbanisme encore non délivrés, le RER wallon ne devrait pas être finalisé avant 2027, voire 2030.

Périmés depuis 2012, les contrats de gestion de la SNCB et d’Infrabel attendent désespérément d’être renouvelés.

Marie-Christine Marghem - Energie - MR

Les réalisations

Marie-Christine Marghem a fait aboutir le processus législatif relatif à la prolongation de Doel 1 et 2, fin 2016. Il reste que la Cour européenne de Justice doit encore se prononcer dans ce dossier.

La réduction des subsides accordés aux parcs éoliens Norther et Rentel est à mettre à son actif. L’allégement de la facture globale atteint 1,1 milliard d’euros, soit 2 euros par an par ménage pendant 19 années.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Le Pacte énergétique, prévu pour fin 2015, n’est toujours pas là. Il doit pourtant baliser la sortie du nucléaire, prévue entre 2023 et 2025. La ministre est condamnée à s’entendre avec les régions dans ce dossier.

L’autre grand chantier en rade concerne la réduction des subsides que recevront les trois derniers parcs éoliens en mer. La ministre n’a pas encore obtenu l’accord des propriétaires. Or ces parcs doivent être opérationnels en 2020 pour respecter nos engagements climatiques.

Hervé Jamar/Sophie Wilmès - Budget - MR

Les réalisations

L’accord de gouvernement prévoyait l’assainissement du budget de l’Etat. Si on considère que les économies dans les dépenses publiques sont un assainissement, c’est réussi. Par ailleurs, l’Europe, qui avait la Belgique dans le collimateur, considère que les réformes socio-économiques sont telles qu’un petit dérapage serait acceptable.

Ce qui n’est pas (encore) fait

Le gouvernement reporte d’année en année le retour à l’équilibre budgétaire. Aux dernières nouvelles, les espoirs d’un déficit ramené à zéro pour les élections de 2019 devraient être déçus. Ce sera pour la prochaine législature, laisse-t-on entendre dans les couloirs de la “suédoise”.

Elke Sleurs/Zuhal Demir - Politique scientifique et lutte contre la pauvreté - N-VA

Les réalisations

La réforme - très critiquée - de Belspo (la politique scientifique fédérale), divisée en entités autonomes (“clusters”), avec la création d’une agence spatiale interfédérale.

Ce qui était un échec cuisant pour Sleurs s’est transformé en succès pour Demir : pacifier les relations entre l’Etat belge et Alain Hubert, et dès lors pérenniser la station polaire princesse Elisabeth.

Plan d’action 2016-2019 de lutte contre la pauvreté.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Elke Sleurs avait dans son portefeuille la lutte contre la fraude fiscale. Faute de résultats, la matière a été confiée au ministre des Finances.

Peter De Crem - Commerce extérieur - CD&V

Les réalisations

Placé à un poste avec peu de visibilité (le commerce extérieur étant régionalisé), Peter De Crem s’est positionné sur certains dossiers clés comme le Brexit.

Adepte de la diplomatie économique, le ministre n’hésite désormais pas à organiser ses propres missions à l’étranger, en embarquant différentes entreprises belges. Ses relations et son “bagou” sont utiles et ouvrent souvent la porte à de nouveaux marchés.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

Présenté par ses adversaires comme le “ministre de Rien”, Peter De Crem a du mal à se faire une place. Il a aussi créé la polémique pour avoir suivi, l’année dernière, une formation personnelle aux Etats-Unis, alors qu’il était censé accompagner le Roi en mission au Japon.

Bart Tommelein/Philippe De Backer - Lutte contre la fraude sociale - Open VLD

Les réalisations

Diverses mesures destinées à lutter contre le dumping social.

Lutte contre la fraude aux allocations : contrôle des factures énergétiques, contrôle surprise au domicile des chômeurs.

Theo Francken - Asile et Migration - N-VA

Les réalisations

La loi sur le regroupement familial a été rendue plus ferme. De plus, la période de contrôle d’un réfugié reconnu a été étendue à cinq ans. Des mesures ont été prises afin de lutter contre les demandes d’asile multiples. Enfin, un investissement financier important est consacré aux retours forcés ainsi qu’à la création de nouveaux centres fermés.

Ce qui n’a pas (encore) été fait

L’application d’une politique de retour dite “humaine” se fait attendre. Certains cas de rapatriement ne respectent pas la Convention européenne des droits de l’homme. M. Francken avait dit vouloir éviter de placer certains groupes vulnérables dans les centres fermés. Il comptait également garantir une procédure d’asile rapide, au maximum six mois.