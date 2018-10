Michel Corthouts a prêté serment jeudi à la Chambre afin de pouvoir endosser ses responsabilités de député fédéral. Le socialiste succède à Stéphane Crusnière, nommé directeur de la régie communale de Wavre, qui devait par conséquent abandonner son rôle de député.

Sur le coup de 14h15, l'ancien conseiller provincial a donc juré d'observer la Constitution.

C'est à ce moment qu'une petite gaffe s'est produite, puisqu'au lieu de lever sa main droite, Michel Courthouts a effectué un geste ressemblant à... un salut hitlérien. L'incident a provoqué un fou rire général au sein de la Chambre des représentants, avant que le député ne corrige son geste.

© Belga

“Durant les mois qui nous séparent de l’échéance électorale de mai 2019, je travaillerai, avec mes collègues socialistes, sur les dossiers qui seront analysés au Parlement durant les prochains mois, assure-t-il. "Je siégerai notamment en tant que membre effectif au sein de la commission Finances Budget et en tant que membre suppléant au sein de la commission Infrastructures. Je veillerai aussi, comme mon prédécesseur, à ce que les préoccupations des habitants de notre Jeune Province, comme le RER et le survol aérien, soient justement relayées et prises en compte. C’est avec enthousiasme que je relève ce nouveau défi qui sera certes court mais très intense", avait déclaré Michel Corthouts à la Dernière Heure. Le principal intéressé avait également quitté son poste de conseiller provincial dans le même temps, rôle qu'il occupait depuis 1987.