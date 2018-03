À n’en pas douter, l’arrivée d’une nouvelle directrice générale adjointe à l’hôtel de ville de Mons va faire jaser. Et pour cause, il s’agit d’Anne-Sophie Charle, 41 ans, secrétaire générale de la Fondation Mons 2025 (anciennement Mons 2015). Mais elle est aussi l’ex-cheffe de cabinet du bourgmestre Elio Di Rupo (en 2004-2013) et son ex-porte-parole à la Ville.

(...)