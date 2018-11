4

La Libre a assisté aux négociations PS-PTB à Charleroi : les reproches, l'agacement, la rupture... puis le calme

"La Libre" a pu assister aux discussions entre le PS et le PTB, jeudi à Charleroi. La rupture aura été décidée après une heure et demie très tendue. Leurs logiciels sont différents, voire incompatibles. Récit de cette rencontre entre 16h30 et ...