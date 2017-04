Quel est le sujet qui enflamme les discussions en Flandre ce mercredi ? Le second tour de la présidentielle française ? La victoire de La Gantoise mardi soir ? Non, vous n'y êtes pas. C'est la prochaine réforme de l'Etat qui est au centre des débats au Nord du pays.

En cause, une sortie du patron du VDAB, l'équivalent flamand d'Actiris à Bruxelles ou du Forem en Wallonie. Interrogé par « De Tijd », Fons Leroy, qui n'est pas un homme de la N-VA mais bien un ancien cabinettard socialiste, réclame une nouvelle réforme de l'Etat, afin de doter la Flandre de compétences supplémentaires destinées à dynamiser un marché du travail en profonde mutation. « Dans nul autre pays européen, le gouffre n'est aussi grand entre les compétences des chômeurs et les capacités que recherchent les employeurs », déplore-t-il.

La sixième réforme de l'Etat, votée sous le gouvernement Di Rupo, a confié aux organismes régionaux de l'emploi de nouvelles tâches, telles que les sanctions aux chômeurs qui ne cherchent pas suffisamment de boulot. Ces nouvelles compétences ne sont pas encore digérées que l'homme fort du VDAB en réclame de nouvelles.



Pour Fons Leroy, les arguments en faveur de nouveaux transferts ne manquent pas. « Actuellement, plaide-t-il, la Flandre ne peut pas déterminer elle-même quel job un chômeur peut refuser ou non. C'est le fédéral qui fixe cela. Mais le VDAB s'occupe du trajet que doit suivre un chômeur en particulier. » Fons Leroy voudrait pouvoir décider du nombre de chômeurs qui peuvent bénéficier d'une allocation pendant qu'ils reprennent une formation. Mais c'est là aussi une compétence fédérale. « Si les Régions veulent former davantage de demandeurs d'emploi, elles doivent elles-mêmes en supporter les coûts, alors que l'effet retour revient au fédéral et à la sécurité sociale. (...) Si la Flandre active bien ses chômeurs et relève le niveau d'emploi, elle devrait aussi recevoir un bonus avec lequel on pourrait aider encore davantage de personnes à trouver un job. »On s'en doute, les nationalistes flamands ont réagi très favorablement à la sortie du patron du VDAB, qu'ils soutiennent à 100 %. « Le marché du travail est l'un des domaines où le besoin d'un Etat confédéral se fait le plus ressentir », a commenté le député flamand N-VA Axel Ronse. Le CD&V, de son côté, temporise. « Nous ne sommes pas contre a priori, dit Robrecht Bothuyne, lui aussi membre du Parlement flamand. Mais nous avons la plus grande réforme du marché du travail juste derrière nous. Et toutes les possibilités de celle-ci n'ont pas encore été exploitées. Dans le système de sanctions flamand, par exemple, des mesures peuvent encore être prises. »

Quoi qu'il en soit, la N-VA mettra ce thème sur la table avant les élections de 2019, promet Axel Ronse. « La différence avec le marché du travail en Wallonie est devenue trop grande. Ils parient sur des jobs dans les pouvoirs publics, nous sur la formation, les compétences et le contrôle. »