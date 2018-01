Abonnés Entretien: Antoine Clevers et Vincent Rocour

Il est l’un des plus éminents observateurs de la vie politique belge. Vincent de Coorebyter est philosophe à l’ULB et président du Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques). Il pose un regard sévère sur notre système démocratique.

Le centre politique semble s’affaiblir au profit d’un renforcement des opinions plus radicales à gauche ou à droite. Que pensez-vous du phénomène ?

Je ne suis pas sûr qu’on puisse opposer le centre au radicalisme. Le centre, c’est la position qui consiste à défendre le système quand il y a à droite et à gauche des forces puissantes qui le contestent. Et défendre le système, c’est une position idéologique comme les autres. Du reste, la radicalité dont vous parlez reste assez contenue, à droite, surtout du côté francophone, mais en Flandre aussi depuis que la N-VA occupe un créneau privilégié.

Et à gauche, avec le PTB ?

(...)