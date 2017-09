Le suspense est nul. Les humanistes voteront la confiance au gouvernement bruxellois, mercredi, malgré l’appel du 19 juin lancé par leur président, Benoît Lutgen, à mettre le PS dans l’opposition. Pour Vincent De Wolf, chef du groupe MR au Parlement bruxellois, “l’attitude du CDH est totalement incompréhensible et incohérente”.

“Au sein de la majorité bruxelloise (PS, Défi, CDH, Open VLD, SP.A, CD&V), on ne parle plus que de bonne gouvernance, d’éthique, de morale, de transparence… Au point que le quotidien des Bruxellois, on n’en parle même plus. On veut assainir les anciennes pratiques, mais, dans les cuisines socialistes, rien ne change. Et Défi et le CDH s’apprêtent à voter la confiance et poursuivre ces dérives !”, dit M. De Wolf à "La Libre". “Alors, moi, je dis aux députés CDH : soyez cohérents. Vous avez perdu la confiance envers le Parti socialiste en raison des affaires. Vous estimez que l’appel du 19 juin est fondé. On sait que le problème du Samusocial remonte jusqu’au gouvernement bruxellois au niveau des socialistes. Avec tout cela, je leur dis : soyez cohérents et refusez la confiance au gouvernement.”

“Lundi, il est apparu clairement que la motion de confiance (sollicitée par le ministre-Président bruxellois, Rudi Vervoort, PS) était un lapin sorti du chapeau sans concertation avec les partenaires du gouvernement. En tout cas, pas avec le CDH. Cette majorité est moribonde, elle est déliquescente”, conclut le chef du groupe MR. “J’invite donc le CDH à mettre fin à ce piètre spectable et à saisir cette occasion majeure d’assainir la vie politique bruxelloise en ne votant pas la confiance.”