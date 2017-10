Le vice-Premier ministre Jan Jambon (N-VA) a assuré lundi matin que la taxe sur les comptes-titres, sur laquelle le gouvernement est parvenu à s'entendre dimanche, ne sera pas une taxe vide. D'après une estimation demandée par le conseil des ministres aux banques, elle devrait rapporter 254 millions d'euros. La taxe sur les comptes-titres était la pierre angulaire de l'accord conclu cet été entre les quatre partenaires de la coalition gouvernementale (MR, N-VA, Open Vld et CD&V). D'un taux de 0,15%, elle s'applique à partir de 500.000 euros.

Le Conseil d'Etat avait mis en garde contre une éventuelle discrimination et avait demandé si la taxe, qui doit ramener 254 millions d'euros, allait aussi toucher les grosses fortunes.

Les certificats, les trackers (des produits financiers négociables en Bourse) et les actions non cotées en Bourse seront considérés comme des instruments financiers imposables dans le cadre de cette taxe sur les comptes-titres, mais pas les actions nominatives. "Nous n'avions pas l'intention de viser les sociétés familiales et les PME", a indiqué lundi matin le vice-Premier CD&V, Kris Peeters, au micro de Radio 1.

Certains experts fiscaux se demandent si le Conseil d'Etat ne va pas à nouveau y voir une forme de discrimination. "C'est un accord politique", a réagi Jan Jambon. "En tant que politique, tu dois pouvoir déterminer ce que tu veux taxer et ce que tu ne veux pas taxer", a-t-il ajouté. Si le Conseil d'Etat s'immisce dans cette discussion, "alors il arrive sur le terrain politique".

M. Peeters est convaincu que le Conseil d'Etat va regarder la taxe "d'une autre manière".