Les intercommunales dans le domaine de l'"énergie" fournissent des mandats aux communes et aux politiques mais sont également sources importantes d'argent. Sur les cinq dernières années, elles ont fourni au moins 2 milliards d'euros de dividendes, ressort-il mardi de calculs effectués par De Standaard, qui parle de probable sous-estimation.

La source de dividendes la plus importante était Eandis, qui gère le réseau basse tension et les compteurs de gaz en Flandre. Elle a déboursé un total de 1,056 milliard d'euros sur la période 2011-2015, et ce via ses sept sociétés de distribution, qui ont réellement généré les bénéfices.

Chez Infrax, qui regroupe les "intercommunales pures", principalement actives dans le Limbourg et une partie de Flandre occidentale, 413,4 millions d'euros de dividendes ont été redistribués. Les intercommunales de financement ont livré quant à elles près d'un demi-milliard.