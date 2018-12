L'ex-vice-premier ministre N-VA, Jan Jambon, a publié sur twitter la lettre de démission collective des ministres et secrétaires d'État N-VA envoyée au Premier ministre, Charles Michel. "Nous ne pouvons pas être d'accord avec votre décision de vous rendre à Marrakech afin d'exprimer au nom du gouvernement fédéral le soutien au Pacte des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières", indiquent les ministres et secrétaires d'État.

Jan Jambon, Johan Van Overtveldt, Sander Loones, Theo Francken et Zuhal Demir rappellent leur opposition à ce texte. "Nous avons clairement dit que nous soutiendrions pas un gouvernement qui approuve le Pacte", rappellent-ils.

"Par ces considérations, nous nous considérons comme démissionnés", ajoutent-ils.

Les signataires remercient le Premier ministre pour les efforts entrepris pour préserver la cohésion du gouvernement. "Nous vous savons gré d'avoir tout fait jeudi pour sauver le gouvernement. Hélas, les autres partis du gouvernement ont rendu une solution impossible", disent-ils avant de remercier le Premier ministre pour la bonne collaboration et les résultats qu'elle a permis d'engranger.