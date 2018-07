Les partis au pouvoir au fédéral (N-VA, MR, Open-VLD, CD&V) viennent de s'entendre : ce mercredi, en commission parlementaire, ils présenteront les grandes lignes de leur accord sur l'avortement. Ce texte (en cours de finalisation), négocié par les députés en concertation avec les principaux ministres du gouvernement Michel, tient pour l'essentiel à cinq grandes lignes.

(1) Un texte de loi sera adopté pour sortir l'avortement du code pénal, nous confirme David Clarinval, chef de groupe MR à la Chambre. La question de l'avortement sera donc abordée dans une dispositif légal spécifique. "C'était la grande revendication de la société civile, juge le libéral. Et nous considérons cette demande comme légitime."

(2) La majorité va supprimer également la référence à la "situation de détresse" des femmes comme condition à l'avortement.

(3) Le délai de réflexion de six jours entre la demande d'avortement et l'acte médical est maintenu. "Mais, en cas de raison médicales urgente constatée par un médecin, il pourra être réduit".

(4) Le délai de 12 semaines est maintenu. "On n'y touche pas", confirme David Clarinval. "Et si la demande arrive au bout de ces 12 semaines, le délai de réflexion de six jours prolonge d'autant les 12 semaines. Donc, dans les faits, on peut passer à une de grossesse de presque 13 semaines pour un avortement."

(5) En cas de non-respect des conditions prévues dans la nouvelle loi pour pouvoir procéder à un IVG, il y aura tout de même une pénalisation. Les sanctions sont donc maintenues.

Reconnaissance des enfants nés sans vie

Enfin, parallèlement à ce processus parlementaire, le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), va soumettre au conseil des ministres un projet de reconnaissance des enfants nés sans vie. Attention, il ne s'agit pas d'une reconnaissance juridique mais plutôt d'une prise en compte symbolique de la douleur des parents après une fausse couche. "Les parents qui le souhaitent pourront, par exemple, inscrire le prénom de leur enfant dans un registre ad hoc de la commune", explique le chef de groupe MR. Il s'agit d'un texte qui correspond à un accord des quatre partis de la "suédoise". Il fait partie du "deal" global lié à la sortie de l'avortement du code pénal "mais il suivra son propre parcours indépendamment du processus légal lié à la question de l'avortement."

Enfin, notons que le MR laissera le droit de vote à ses députés sur ces questions éthiques.