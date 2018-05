La liste dévoilée ne concerne ici que les métiers de la fonction publique.

Les enseignants de l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial sont tous sur la liste des métiers pénibles dans la fonction publique, à en croire une liste diffusée jeudi par les syndicats. Ceux de l'enseignement supérieur n'en font par contre pas partie. La liste en question spécifie le degré de pénibilité sur une échelle allant de 1 à 4 .

Les syndicats au sein de la Défense n'ont pas encore reçu le texte sur le consensus trouvé entre syndicats et autorités sur la question des métiers lourds au sein de la fonction publique. Une concertation avec le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine, figure au programme vendredi matin (9h), a indiqué Hans Le Jeune, du syndicat ACOD Defensie (CGSP Défense).

"Nous attendons encore les textes. Nous n'avons reçu aucune liste avec les métiers pénibles. Nous partons du principe que les militaires y figurent mais nous ne le savons pas encore", explique le responsable syndical.

"Seul le maternel doit être repris dans la liste des métiers pénibles"

Intégrer l'ensemble des enseignants dans la liste des métiers pénibles est une mauvaise idée, a commenté jeudi l'Open Vld. Seuls les profs du maternel devraient se retrouver sur cette liste, selon la députée flamande Ann Brusseel, spécialiste des questions d'enseignement auprès des libéraux flamands.

"Je suis fâchée que toutes les professions d'enseignant soient considérées comme pénibles. Il sera encore plus difficile d'attirer les jeunes vers ce métier. Le départ d'anciens enseignants pose déjà problème parce qu'il y a un manque de profils déterminés".

Si un emploi est considéré comme lourd à 59 ans, il l'est alors aussi à 49 ou 39 ans, fait valoir Mme Brusseel.

La CSC-Enseignement "pas totalement satisfaite" du compromis

La CSC-Enseignement s'est montrée mitigée jeudi, au lendemain de l'accord intervenu entre les syndicats de la fonction publique et le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine sur la liste des métiers considérés comme pénibles. Selon la grille arrêtée, les enseignants du maternel, du professionnel et de l'enseignement spécialisé bénéficieront de deux critères de pénibilité, tandis que leurs collègues du primaire et du secondaire n'en auront qu'un seul.

"Nous ne sommes pas totalement satisfaits", réagit Eugène Ernst, le secrétaire général de la CSC-Enseignement, qui aurait espéré une meilleure prise en compte de certaines spécificités.

"Néanmoins, plus de 70% du personnel enseignant est repris dans les critères de pénibilité", souligne-t-il. "Cela permettra d'atténuer les mesures précédentes prises par le gouvernement" (telle que la fin de la bonification des années d'études par exemple, ndlr).

Interrogé sur la différence de traitement réservée aux enseignants du primaire et du secondaire par rapport à leurs collègues du maternel ou du professionnel, le patron de la CSC-Enseignement estime que "la rationalité d'un compromis est toujours difficile à estimer".

"Le compromis est souvent jugé satisfaisant par ceux qui en bénéficient, et insatisfaisant par ceux qui n'en bénéficient pas...".

Selon le plan sur la table, à carrière complète, les enseignants du maternel, du professionnel et de l'enseignement spécialisé pourront prendre leur pension avec quatre années d'avance, soit à partir de 60 ans.

Dans le primaire et le secondaire, les profs devront toutefois attendre d'avoir au moins entre 61 et 63 ans.

Le monde enseignant conserve toutefois son régime particulier de fins de carrière (appelé DPPR dans le jargon), négocié non avec le fédéral, mais avec la Fédération Wallonie-Bruxelles qui le finance.

Le mécanisme offre aux profs la possibilité, dès 55 ans, de travailler à 4/5e temps, tiers-temps voire à mi-temps. Ils peuvent même bénéficier d'une DPPR à plein temps à partir de 58 ans.

Le régime fait toutefois partie d'un accord renégocié tous les deux ans entre les syndicats et le gouvernement de la Fédération.