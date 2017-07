Tandis que l’instruction ouverte en janvier dernier dans le dossier pénal relatif au licenciement de la directrice générale médicale et médecin-chef du CHU Brugmann se poursuit, plusieurs procès-verbaux d’audition rédigés par la police judiciaire fédérale de Bruxelles nous sont parvenus, parmi lesquels celui d’un administrateur PS (a priori donc, pas un opposant notoire du Parti socialiste) de l’hôpital public bruxellois. Elément neuf qui semble ainsi trahir les derniers propos en date tenus par le désormais ex-bourgmestre PS de la Ville de Bruxelles. Yvan Mayeur aurait bel et bien convoqué le 30 août 2016, soit quelques heures avant le CA du jour de l’hôpital, une réunion dans son bureau à l’hôtel de ville afin de commanditer l’éviction du docteur Hut.

Triste saga hospitalière

"Monsieur Mayeur, avez-vous téléguidé le licenciement du docteur Florence Hut ?" " Ja mais de la vie !" , nous jurait-il du tac au tac. Souvenez-vous, c’était en décembre dernier sur le plateau dominical de la RTBF. Dans la foulée de ce moment télévisé, une pluie de messages venus de la communauté médicale dénonçant le "mensonge éhonté" de l’"hyper-bourgmestre" de Bruxelles s’était abattue sur notre boîte mail. En jeu ici donc : le licenciement de la DG médicale du CHU Brugmann - dont la Ville de Bruxelles est le premier actionnaire - voté le 27 septembre 2016 par le conseil d’administration de l’hôpital à majorité socialiste-libérale. Rappel crucial : ce vote ultime avait en réalité été obtenu en raison de l’absence et du remplacement de quelques administrateurs "choisis et placés par Yvan Mayeur lui-même" , nous confiait-on alors. Car, quelques semaines plus tôt, soit lors d’un conseil d’administration tenu le 30 août 2016, le licenciement du docteur Hut avait été évité de justesse, faute de majorité. Le CA n’avait en effet pas pu trancher la question, puisque dix administrateurs avaient voté pour le licenciement de Mme Hut et dix contre.

Cette mise à pied avait été initialement mise à l’ordre du jour du CA de l’hôpital en raison d’un différend persistant entre Florence Hut et le président du conseil médical de l’époque, Jacques Devriendt, quant au sort à réserver à l’adjoint de ce dernier, empêtré dans une affaire de harcèlement moral et sexuel. N’ayant jusque-là jamais fait l’objet d’évaluations négatives, Florence Hut s’était ainsi retrouvée avec une motion de défiance du conseil médical sur le dos pour "autoritarisme et dénigrement". Cette motion de défiance avait vraisemblablement été préparée en coulisses entre Yvan Mayeur et le président Devriendt. En décembre dernier, le docteur Hut avait ainsi décidé de porter plainte au pénal pour violation de la loi coordonnée sur les hôpitaux et pour coalition de trois fonctionnaires : Jacques Devriendt, l’ancien président du conseil médical; Christophe Pourtois, le président du conseil d’administration; et Michel Govaerts, l’administrateur-délégué du CHU de Bruxelles.

LA réunion

Ces deux derniers, précise le PV d’audition de l’administrateur PS, de même que Pascale Peraïta et Alain Courtois, étaient présents le 30 août 2016 dans le bureau d’Yvan Mayeur : "M. Mayeur a convoqué ce jour-là une réunion dans son bureau avant le CA de Brugmann pour insister sur l’importance que chacun vote en faveur du licenciement du Dr Hut. Cette réunion était extrêmement agressive et tendue dans la mesure où, en ce qui me concerne, je ne pouvais pas marquer mon accord à cela, et que je plaidais pour une solution négociée qui était le maintien du docteur Hut en tant que directrice générale médicale et la désignation d’un nouveau médecin-chef […]." Et le même de témoigner : "Il y avait une détermination absolue chez certains à vouloir son licenciement. De mon côté, j’ai essayé de convaincre le bourgmestre de Bruxelles que ce qui se passait était une erreur, une faute. Mon sentiment est qu’au début Yvan Mayeur semblait laisser faire les principaux acteurs et qu’à la fin il essayait de convaincre tous les administrateurs estampillés PS ou MR de voter pour le licenciement de Florence […]. Mon sentiment est qu’à la réunion du 27 septembre 2016 tout était joué d’avance."