L'ex-bourgmestre de la Ville de Bruxelles Yvan Mayeur, a adressé jeudi à son successeur, Philippe Close et au secrétaire communal, sa lettre de démission comme conseiller communal, en vue de la séance de lundi prochain, le 25 septembre.

M. Mayeur y dit avoir rempli son mandat avec dévouement, avec des résultats concrets. S'il estime être autorisé à partir la tête haute, fort du bilan de son travail notamment au CPAS et à la tête de la Ville, il précise qu'il quittera le conseil avec le sentiment d'un travail inabouti envers la population. Le courrier évoque une liste non exhaustive de plus de nonante réalisations ayant trait à la modernisation de l'action du CPAS, à celle des hôpitaux, au lancement du plan 1.000 logements, à la création des Cuisines bruxelloises et du centre d'Entreprises des Tanneurs, à la gestion de la sécurité avant et après les attentats, à la création du piétonnier.

"J'ai rempli mon mandat avec dévouement, avec des résultats concrets comme en atteste mon bilan partiellement décrit ci-dessus. Cela m'autorise, je pense, à partir la tête haute. Malgré tout, je quitterai le conseil communal avec le sentiment d'un travail inabouti envers la population que je n'ai eu de cesse de vouloir servir", a souligné l'ex-bourgmestre.

M. Mayeur a également remercié vivement les professionnels des administrations et entreprises publiques, les équipes des cabinets qu'il a dirigés et ses collègues du conseil de l'Aide sociale et du collège dont l'appui et l'apport lui ont permis de réaliser ce bilan "en faveur de la population".

Elu directement au conseil communal depuis 1994 et sans interruption depuis lors, M. Mayeur avait été poussé à annoncer sa démission le 8 juin dernier, de son poste de bourgmestre, emporté par les remous médiatico-politiques liés à la gestion des jetons de présence au Samusocial.