La co-présidente d'Ecolo assure ne pas avoir demandé son licenciement auprès de la direction d'RTL-TVI, comme l'en accuse Theo Francken. " Dans le genre fabrique de fake-news, on ne fait pas mieux”.

Zakia Khattabi regardait ce dimanche l’émission “Ce n’est pas tous les jours dimanche”. Les propose d’Emmanuelle Praet l’ont fait bondir. Elle a rapidement composé ce tweet : “Emmanuelle Praet aux gilets jaunes : toutes les taxes que vous dénoncez sont environnementales et vous venez de faire gagner Ecolo, alors réfléchissez en mai (de mémoire) j’attends un démenti et une condamnation ferme de cette désinformation.”

RTL-TVI n’a pas traîné pour publier son communiqué de presse annonçant la suspension d’Emmanuelle Praet pour “propos outranciers.”





"Dans le genre fabrique de fake-news, on ne fait pas mieux”

“Je n’ai pas demandé le licenciement de Mme Praet. J’espérais simplement que Christophe Deborsu, l’animateur, revienne à la fin de l’émission sur les propos tenus. Pour expliquer qu’ils n’avaient pas lieu d’être. Pour le reste cela regarde RTL. Si elle doit rester à l’antenne ? Je n’ai pas à donner d’avis là-dessus”, tranche Zakia Khattabi “Et ceux qui sous-entendent qu’Ecolo est à la manœuvre ont tout faux. Dans le genre fabrique de fake-news, on ne fait pas mieux”. La coprésidente d’Ecolo fait référence à Theo Francken qui a surfé sur la polémique publiant des tweets et un hashtag de soutien à la polémiste d’RTL-TVI, affirmant que “le duo de présidents d’Ecolo a exigé ce dimanche le licenciement d’Emmanuelle Praet.”

"Francken invente un coup de fil qui n'a pas eu lieu"

“Je dois vous avouer que, dans un premier temps, je n’avais même pas vu ce tweet de Theo Francken, car je ne le suis pas sur les réseaux sociaux”, reprend la co-présidente d’Ecolo. “C’est sa ligne de communication : attaquer sur tous les fronts pour ne pas avoir à se justifier de ses accointances avec l’extrême droite. Il a inventé un coup de fil qui n’a pas eu lieu. Je n’ai pas appelé et Jean-Marc Nollet est au Liban avec Siegfried Bracke (N-VA). Georges-Louis Bouchez, de son côté, écrit 10 tweets à la minute. Je refuse de rentrer dans ce petit jeu. D’autres libéraux ont réagi. En fait, le MR me prête des actes qu’ils sont les premiers à poser. Comme quand ils ont demandé à la RTBF d’écarter Eddy Caekelberghs ou que Frédéric Cauderlier a menacé des journalistes. Ils sont en fait les seuls à pratiquer de la sorte."





"Elle a donné aux téléspectateurs des consignes de vote: du jamais vu!"

Si l’Ixelloise a interpellé RTL-TVI sur Twitter c’est, dit-elle, “parce qu’Emmanuelle Praet a franchi une ligne rouge. Elle a donné aux téléspectateurs des consignes de vote. On connaît ses accointances : elles ont d’ailleurs été confirmées par ses avocats dans la foulée… Mais appeler à ne plus soutenir tel ou tel parti : je n’avais jamais entendu de consignes aussi claires dans ma carrière, de la part d’un journaliste.”

Elle estime que cette polémique ne relève pas de liberté d’expression. “Elle exerce cette liberté depuis des années sur cette chaîne. Elle a toujours pu donner son opinion et débiter des énormités. Mais là, elle a menti sur le fond. Or, elle se présente comme journaliste. Il faut dire que depuis ce 14 octobre, il y a beaucoup d’Ecolo bashing.”





Denis Ducarme (MR), ministre de l’Agriculture et des Indépendants, a tenu à réagir en son nom personnel au sujet de la décision de RTL-TVI de suspendre Emmanuelle Praet de son antenne.

Bien qu'il regrette le manque de nuance dont fait preuve Emmanuelle Praet, Denis Ducarme estime qu'elle est "utile au débat et joue son rôle" et s'inquiète pour la pluralité des débats. Il estime que les décisions valables pour une chroniqueuse de droite ne sont pas les mêmes que pour Michel Henrion, orienté à gauche. " Ce qui est valable pour l’un n’est pas valable pour l’autre".

“Je ne suis pas toujours d’accord avec le mode d’expression d’Emmanuelle Praet qui dénote régulièrement un manque de nuance. Mais ce qu’elle exprime est parfois utile !”, assure Denis Ducarme. “Elle met le doigt sur des choses qui doivent être vues sans fard. Emmanuelle Praet s’exprime à sa façon, sans tabou. Car il y a encore des tabous à briser! Elle joue son rôle.”

Ce membre du gouvernement fédéral avoue la “respecter en tant que journaliste, ce qu’elle est avant tout”, même s’il assure qu’il “n’a rien à dire sur la décision d’RTL-TVI, qui est une chaîne privée.”

Pour autant, il “ne comprend pas cette décision ” car il se dit, en tant que libéral, très attaché à la liberté d’expression, reprenant à son compte la citation de Beaumarchais : “Sans liberté de blâmer il n’est point d’éloge flatteur.”

“Cette liberté d’expression est essentielle et fait toute la richesse du débat. Je ne me permettrais jamais de dire à RTL quoi que ce soit sur leur prise de position. Prenez Michel Henrion dont les interventions sont régulièrement contraire aux miennes, anti MR et gouvernement fédéral. Et qui se fait souvent le porte-parole des positions du PS et du PTB. Je ne lui fais ici aucune critique sur les thèses qu’il défend. Mais ce qui est valable pour l’un n’est pas valable pour l’autre. Je suis donc étonné que ce choix ait été fait pour Emmanuelle Praet.”

Le ministre formule une crainte : “Il est bon que le débat ne soit pas trop policé, qu’on puisse dire les choses comme elles sont ! Nous avons aujourd’hui autant de problèmes en termes de politiquement correct que de manque de nuance. Mais cette décision de RTL va dans le sens d’un nivellement par le bas du débat et d’une pensée unique un peu molle.”