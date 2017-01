Cette année encore, le suspense était présent : le délestage aurait-il lieu ou pas? Le marché électrique était tendu ces derniers jours, Elia, le gestionnaire du réseau, a même pensé à activer sa réserve stratégique d'électricité. Damien Ernst, spécialiste des questions énergétiques (ULg), rassure : "la météo de cette semaine a été plus clémente que prévu, il suffit de gagner quelques degrés pour que la situation dite 'critique' passe à 'stable'. Mais il faudra surveiller cette situation jusqu'au mois de février au moins."

Pourquoi attendre un éventuel délestage et ne pas commencer à réduire votre consommation d'électricité dès maintenant ? Chaque Watt est important : "un Watt consommé pendant un an coûte 2 euros, ce n'est pas rien", explique Damien Ernst.

En adoptant des réflexes simples et en aménageant votre intérieur, votre facture d'électricité va diminuer.

Une maison isolée est une maison qu'il faut moins chauffer. Quand vient la nuit, les rideaux et les volets sont un obstacle de plus à franchir pour le froid.

2. Cuisinez intelligemment

En concoctant vos petits plats, choisissez une plaque de cuisson adaptée à la taille de vos ustensiles, n'oubliez pas de couvrir vos casseroles afin qu'il n'y ait aucune perte de chaleur et si, la cuisson est longue, éteignez les plaques quelques minutes avant la fin afin d'exploiter au maximum la chaleur diffusée.

3. Le frigo, cet énergivore

Adieu l'image de la cuisine où le frigo se trouve dans un lieu cloîtré. Il faut éviter de placer votre réfrigérateur entre quatre mûrs ou encore près d'une source de chaleur. En effet, sa consommation dépend de l'écart entre sa température intérieure (conseillée à 4°C) et celle de son environnement. "Un frigo encastré consommera deux fois plus, ce qui représente 40 à 50 euros en plus sur votre facture annuelle" explique Damien Ernst. Il est également conseillé de laisser refroidir vos plats avant de les placer dans votre frigo, qui devra fournir moins d'énergie afin de garder vos aliments au frais.

4. Un intérieur à 19°C

19°C est la température conseillée pour un habitat. L'isolation du bâtiment est également très importante.

5. L'électroménager a des avantages !

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la bouilloire et le micro-onde sont recommandés pour chauffer votre eau et vos plats. Plus rapides, ces électroménagers concentrent leur chaleur sur l'élément désiré. Il est également conseillé de faire marcher un lave-vaisselle rempli plutôt que de réaliser plusieurs vaisselles à la main en laissant couler l'eau. N'oubliez pas d'activer le mode "éco".

6. Les ordinateurs portables plutôt que les fixes

Il ne faut pas être Einstein pour le savoir, les ordinateurs fixes consomment beaucoup plus que les ordinateurs portables. De plus, les utilisateurs oublient très souvent d'éteindre l'écran complètement. Ce dernier, alors en veille, continue de consommer de l'électricité.

7. Débranchez votre chargeur de téléphone ou d'ordinateur

Perdez cette habitude de faire charger votre téléphone pendant la nuit. Les chargeurs de téléphone ou d'ordinateur portable consomment de l'électricité même lorsqu'ils ont fini de charger votre batterie.





8. Surveillez la veille de vos appareils

Les prises "coupe-veille" vous rendent la vie plus facile. Elles permettent de couper tout transfert de courant et vous évitent de devoir débrancher vos prises tous les jours.

9. Le grand air et le soleil

N'hésitez pas à aménager votre intérieur pour bénéficier d'un maximum de lumière naturelle et, ainsi, éviter de toucher à l'interrupteur trop rapidement. Privilégiez également le séchage des vêtements à l'air libre ou sur un séchoir à l'intérieur de votre maison.

10. Evitez l'humidité

Ouvrez grand vos fenêtres après votre douche ou dans la cuisine, un air humide étant plus difficile à chauffer qu'un air sec. De plus, il est fortement conseillé d'aérer une bonne fois votre lieu de vie plutôt que de laisser vos fenêtres entrebâillées pendant une plus longue durée.