Le blizzard a beau souffler sur les tentes et les containers installés ce vendredi sur la place Rogier à Bruxelles, on se dit que ce n'est rien à côté des conditions dans lesquelles cette toute nouvelle unité chirurgicale mobile sera à l'avenir implantée. Aujourd'hui et durant tout ce week-end, cette infrastructure est en effet accessible au public au cœur de la capitale. Un équipement flambant neuf qu'est venu dévoiler l'organisation humanitaire Médecins sans frontières (MSF), avant qu'il soit envoyé dans les situations les plus extrêmes. Qu'il s'agisse d'un conflit, comme en Irak ou au Yémen, ou d'une grande catastrophe naturelle, tel un tremblement de terre, comme celui d'Haïti.

"Déployable" en 12 heures, cet hôpital pliable pèse une centaine de tonnes et peut-être transporté par la route, par bateau ou par avion, le seul capable de contenir l'unité au complet étant l'Antonov. Une visite qui fait forte impression.