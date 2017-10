L'anorexie est le trouble psychiatrique qui entraîne le taux de mortalité le plus élevé: 9% des anorexiques meurent soit par dénutrition soit par suicide. Ce samedi, LaLibre.be se penche sur cette maladie qui touche près de 2% des jeunes femmes. Comment la déceler et quels traitements faut-il suivre pour en guérir ? Connaît-on les causes de l’anorexie ? Quelles sont les conséquences ? La Belgique répond-elle sérieusement à ce problème ? Psychiatre responsable de l’unité des troubles alimentaires au centre hospitalier "Le Domaine" à Braine-l'Alleud, le Dr Mathieu Van Leer est l’Invité du samedi de LaLibre.be.





Qu’est-ce que l'anorexie mentale ?

...