La Belgique a décidé de financer les ONG privées de fonds par les Etats-Unis car soutenant l'avortement. Le ministre de la coopération s'en explique. Entretien.

La photo a fait le tour du monde. Le 23 janvier dernier, dans le Bureau Ovale, le président Donald Trump, entouré uniquement d’hommes, signait un décret coupant les subventions américaines aux ONG soutenant les avortements à l’étranger. Sur les réseaux sociaux, les sarcasmes ont afflué : ce n’était pas demain la veille qu’on allait voir une femme politique, entourée seulement d’autres femmes, prendre une décision à propos des organes reproducteurs des hommes… Le lendemain, les Pays-Bas, en réaction, mettaient sur pied la plate-forme de financement participatif "She decides", pour combler le trou de financement de ces ONG (au rang desquelles l’IPPF, la fédération internationale des Plannings familiaux).

"Vitesse-éclair"

La Belgique, parmi les premiers soutiens, a annoncé jeudi avoir versé 10 millions d’euros à la campagne "She decides". Ce qui a choqué un contributeur des pages Opinion de "La Libre", l’avocat bruxellois Jean-Paul Van De Walle, intéressé par les questions éthiques. Dans son texte publié sur la libre.be, il s’interroge notamment sur la "vitesse-éclair", avec laquelle le gouvernement belge a débloqué cette somme et si d’autres initiatives ne sont pas plus urgentes.

Pour Alexander De Croo, ministre fédéral de la Coopération au développement, il fallait justement faire vite, car les associations concernées sont actives sur le terrain, en matière de planning familial, d’éducation et de soins de santé, et la perte de subsides aura un impact immédiat. "Le grand problème, c’est que, surtout en Afrique subsaharienne, il y a des millions de femmes et de jeunes filles qui sont complètement contestées dans l’exercice de leurs droits humains de base : pouvoir aller à l’école, pouvoir décider quand elles se marient et pas à l’âge de 11 ans, quand avoir des enfants et combien, ne pas vivre en dépendance… Dans de nombreux pays, comme le Niger, le taux de natalité est supérieur à 7 enfants par femme. Ou plutôt par fille, car la plupart sont enceintes à partir de 12-13 ans. Ces organisations travaillent à rendre les jeunes filles plus fortes. Et l’accès au planning familial permet aux femmes de décider au moins comment elles peuvent organiser leur famille."

"Chaque avortement est de trop"

Grâce au planning familial, la mortalité infantile a ainsi diminué de moitié cette dernière décennie, assure le ministre, qui craint qu’avec la perte des subventions, ces progrès soient entravés. Il poursuit : "Dans cette Opinion, on dit : ‘Vous allez sponsoriser l’avortement !’ Non ! L’avortement n’est pas la priorité, naturellement ! Chaque avortement est un de trop, mais si cela doit se faire, je préfère que ce soit dans des conditions safe, où les jeunes filles et femmes ne se mettent pas dans l’illégalité avec tous les risques que cela comporte. La priorité, c’est la contraception."