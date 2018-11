Aujourd'hui, 80 à 85 % de tous les cancers du poumon détectés en Belgique le sont à un stade avancé, principalement parce que, au début de la maladie, les symptômes sont peu voire pas présents. Et donc, c'est la plupart du temps tardivement (parfois trop) que les patients vont consulter. En permettant non seulement de diagnostiquer ce cancer à un stade plus précoce mais aussi de le traiter plus rapidement, l'innovation technologique qui est à présent proposée à l'hôpital académique Erasme devrait forcément contribuer à augmenter les chances de survie des patients.







Comment se passe le dépistage?

, explique le professeur Dimitri Leduc, Chef du Service de Pneumologie à l’Hôpital Erasme

Cette seconde analyse peut être réalisée via une endoscopie bronchique. "Il s’agit de prélever un fragment de nodule afin de l’analyser en laboratoire, poursuit le Pr Leduc. Mais cette technique n’est réellement efficace que pour les nodules de plus de 2 centimètres de diamètre. Pour les nodules de très petites tailles, nous avons recours depuis quelques années à ce que l'on appelle la navigation électromagnétique endobronchique. Et c’est précisément l’évolution de cette technique qui permet une nette amélioration de la prise en charge de nos patients."

Diagnostiquer et traiter en même temps

Alors, en quoi consiste plus précisément l'innovation en question? Jusqu’ici, la navigation électromagnétique endobronchique permettait uniquement de poser un diagnostic, explique l'hôpital dans un communiqué. Si le nodule était cancéreux, il fallait faire revenir le patient pour l’opérer.



"Aujourd’hui, nous pouvons combiner les deux : au cours de la même intervention, nous réalisons, dans un premier temps, le prélèvement et l’analyse du fragment de nodule et, dans un second temps, sa résection s’il est effectivement cancéreux", explique pour sa part le spécialiste. Les avantages paraissent évidents: la prise en charge s'avère plus précoce mais aussi plus confortable pour le patient.

Par ailleurs, si l’analyse ne permet pas de poser un diagnostic précis au moment même, cette nouvelle technique permet également de marquer le nodule suspect de sorte que le chirurgien puisse réaliser, par chirurgie vidéoassistée, la résection d’une partie limitée du poumon afin d’en faire l’analyse immédiate et de réserver la résection complète, plus invalidante, uniquement au cas où le cancer est confirmé.

"Cette technique combinée permet de réaliser en un seul temps opératoire des actes diagnostiques et thérapeutiques moins invasifs que les techniques traditionnelles. Le patient bénéficie à la fois d’une prise en charge et d’une récupération plus rapides", conclut Dimitri Leduc.

Le financement de cette nouvelle technologie a été rendu possible grâce au soutien du Fonds Erasme pour la recherche médicale.