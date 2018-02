Faut-il s'étonner des résultats de cette étude réalisée en France auprès de 105 000 personnes, selon laquelle on peut établir un lien entre consommation d'aliments ultra-transformés et risque de cancer ? Sans doute pas si l'on s'appuie sur la composition de ces produits, leur mode de production et sur les corrélations bien connues entre mauvaise alimentation et cette maladie.

Comment a été menée l'enquête?

Publiée ce jeudi dans la revue médicale britannique BMJ (British Medical Journal), cette enquête, appelée NutriNet-Santé, associant des chercheurs de l’Inserm, de l’Inra et de l’Université Paris 13 (Centre de recherche épidémiologie et statistique Sorbonne Paris Cité), repose sur des questionnaires remplis sur Internet entre 2009 et 2017 par des participants dont l'âge médian approchait 43 ans.

C'est plus précisément aux "aliments ultra-transformés" que se sont intéressés les chercheurs. Des aliments qui, d'après les scientifiques, "contiennent souvent des quantités plus élevées en lipides, lipides saturés, sucres et sels ajoutés, ainsi qu'une plus faible densité en fibres et vitamines".

Que ressort-il de l'étude?

Bien que, dans un éditorial, le BMJ a souligné que ce n'était là qu'une première observation, qui "mérite une exploration attentive et plus poussée", les conclusions montrent que "la consommation d'aliments ultra-transformés a été associée avec un risque global plus élevé de cancer". Au cours du suivi de 8 ans, il apparaît qu'une augmentation de 10% de la proportion d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire s’est révélée être associée à une augmentation de plus de 10% des risques de développer un cancer au global et un cancer du sein en particulier.

Quels sont les produits à risque parmi les quelque 3300 aliments consommés par l'ensemble des répondants à avoir été repris dans l'étude et classés en fonction de leur degré de transformation ? Sans grande surprise, on cite les sucreries, desserts, boissons sucrées et/ou aromatisées, céréales, pains et brioches industriels, viandes transformées (boulettes, nuggets de volaille et de poisson, jambon avec additifs, pâtes, soupes instantanées, barres chocolatées, biscuits apéritifs, plats surgelés ou prêts à consommer, et tous produits transformés avec ajout de conservateurs autre que le sel (nitrites par exemple), ainsi que les produits alimentaires principalement ou entièrement constitués de sucre, de matières grasses et d’autres substances non utilisées dans les préparations culinaires telles que les huiles hydrogénées et les midons modifiés. Les procédés industriels comprennent par exemple l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion, et le prétraitement par friture. Des colorants, émulsifiants, texturants, édulcorants et d’autres additifs sont souvent ajoutés à ces produits.

Définition et exemples d'aliments ultra-transformés

La classification NOVA permet de catégoriser les aliments selon 4 groupes, explique-t-on sur le site de l'Inserm, en fonction de leur degré de transformation industrielle (aliments peu ou pas transformés, ingrédients culinaires, aliments transformés, aliments ultra-transformés). Cette étude portait sur le groupe des "aliments ultra-transformés".



Quelques exemples d'aliments transformés ou ultra-transformés : les compotes de fruits avec seulement du sucre ajouté sont considérées comme des "aliments transformés", tandis que les desserts aux fruits aromatisés avec du sucre ajouté, mais également des agents texturants et des colorants sont considérés comme des "aliments ultra-transformés". Les viandes rouges ou blanches salées sont considérées comme des "aliments transformés" alors que les viandes fumées et/ou avec des nitrites et des conservateurs ajoutés, comme les saucisses et le jambon, sont classées comme "aliments ultra-transformés".De même, les conserves de légumes uniquement salées sont considérées comme des "aliments transformés" alors que les légumes industriels cuits ou frits, marinés dans des sauces et/ou avec des arômes ou texturants ajoutés (comme les poêlées industrielles de légumes) sont considérés comme des "aliments ultra-transformés".

D'autres facteurs à prendre en considération

Cela dit, outre les aliments incriminés, d'autres facteurs peuvent entrer en jeu, souligne l'article qui évoque les facteurs classiques que sont "".

Par ailleurs, parmi les différentes hypothèses qui pourraient encore expliquer ces résultats, "la moins bonne qualité nutritionnelle globale des aliments ultra-transformés ne serait pas la seule impliquée, suggérant des mécanismes mettant en jeu d’autres composés (additifs, substances formés lors des process industriels, matériaux au contact des aliments, etc.)", indique l'Inserm.

Qu'en dit un professeur en diététique?

Le terme d'aliment ultra-transformé reste "", a relevé Tom Sanders, professeur en diététique du King's College de Londres. Cité par Science Media Centre, il estime que "".

Quant aux auteurs, à leur connaissance, "cette étude prospective a été la première à évaluer l'association entre la consommation de produits alimentaires ultra-transformés et l'incidence du cancer, en se fondant sur l'étude d'une vaste cohorte avec une évaluation détaillée et à jour des apports alimentaires", ont-ils écrit.