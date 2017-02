Le film "Les figures de l’ombre" met en lumière trois femmes scientifiques oubliées de l’histoire, qui furent pourtant cruciales pour les missions spatiales américaines. Leur métier de calculatrice humaine a été pratiqué par des femmes depuis des siècles. Mais le secteur spatial et l’astronomie sont encore peu fémininisés de nos jours.





Dans les années 60, Alan Shepard fut projeté sous la lumière des projecteurs pour être devenu le premier Américain dans l’espace. Mais dans l’ombre, il y avait la cruciale Katherine Johnson, calculant, grâce à ses extraordinaires facultés mentales, les trajectoires des vaisseaux spatiaux pour le programme Mercury. Avant le développement des ordinateurs, il s’agissait donc de réaliser d’ultracomplexes équations mathématiques et calculs… à la main. Cette physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale afro-américaine ne connut la lumière que des décennies plus tard, lorsqu’un livre, puis un film ("Hidden Figures", qui sort aujourd’hui) la fit connaître au grand public. Avec ses deux collègues Dorothy Vaughn et Mary Jackson, cette "calculatrice humaine", avait été jusque-là maintenue dans l’ombre de ses homologues masculins. Dans l’histoire des sciences, un grand classique. En particulier en astrophysique et en astronautique et surtout dans ce domaine bien précis des "human computers".

"Les femmes calculatrices, c’est une véritable tradition dans l’histoire de l’astronomie", commente l’astrophysicienne Yaël Nazé, qui a consacré un ouvrage à "l’astronomie au féminin". Le travail de calcul, de traitement des données, de mesures en tous genres - "en résumé, le travail ingrat d’un assistant !" - a souvent été rempli par des femmes, depuis après le Moyen Age et jusqu’au XXe siècle. Surtout… quand il n’y avait pas d’homme pour le faire. En cas de besoin, s’ils n’ont pas d’assistants, les scientifiques mettent alors à contribution la main-d’œuvre (gratuite) disponible à domicile : leur mère, sœur, épouse…

Le "Harem de Pickering"

Parmi elles, la Française Nicole Reine Lepaute, une des plus célèbre et une des plus anciennes calculatrices, active au 18e siècle. Pour l’ouvrage rédigé par son mari horloger, elle se charge des tables d’oscillations des pendules. Intéressés par ce travail, des physiciens parisiens contactent alors l’horloger pour lui demander de réaliser des calculs pour leur observatoire.