La revue PLOS Medicine s'est penchée sur la question après avoir réalisé une étude sur près de 100.000 adultes de 55 à 74 ans.

Les personnes ne touchant que très rarement à une goutte d'alcool ont-ils moins de chance d'avoir le cancer que ceux qui boivent peu ou beaucoup ? Rien n'est moins sur!

"Nous pensions que les buveurs légers courraient un risque similaire à celui des personnes qui ne buvaient jamais, ce qui était surprenant", a déclaré Andrew Kunzmann, chercheur à l'Université Queen's de Belfast en Irlande du Nord et auteur principal de l'étude. "En effet, aussi surprenant soit-il, certains suggérant que l'alcool peut avoir des effets cardio-protecteurs pouvant réduire le risque de maladie cardiovasculaire".

Le verre de trop, c'est quand?

En compilant les données récoltées, les chercheurs ont établi les moyennes suivantes: un homme boit 4,02 consommations par semaine tandis que les femmes 0.8. Le risque de décès était le plus faible parmi les adultes consommant moins de 0,5 verres par jour et ce peu importe le sexe de la personne étudiée. Une autre constatation a été faite : ceux qui ne buvaient jamais avaient un risque légèrement plus élevé et ceux qui buvaient plus de 0,5 verres quotidiennement.

Plus on boit, plus on est exposé à un risque de cancer. Aux États-Unis, deux associations luttant contre le cancer (l'American Cancer Society et l'American Institute for Cancer Research) conseillent aux adultes de ne pas dépasser en moyenne 2 verres par jour pour les hommes et un verre par jour pour les dames

"L'alcool est estimé être le troisième plus grand facteur de risque modifiable pour le cancer, responsable de 5,6% des cancers", a déclaré le Dr Otis Brawley, directeur médical et scientifique et vice-président exécutif de l'American Cancer Society.

Reste à préciser que cette étude n'a montré que des associations entre l'alcool et de tels risques, et non des relations directement causales.