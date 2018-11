Sciences - Santé "Comment s'appelle-t-il encore ?" ou "J'ai son nom sur le bout de la langue" sont des phrases que nous entendons régulièrement.

Pour beaucoup d'entre nous, il est parfois impossible de retrouver le prénom de quelqu'un, alors qu'on a une parfaite mémorisation du visage de cette personne. Et ne reconnaître quelqu'un que l'on connaît semble presque impossible, ce qui pourrait donc nous faire penser qu'on retient plus facilement les visages des gens que leurs prénoms. C'est en fait l'inverse.

Une étude menée par l'Université de York, et reprise par Slate, nous apprend que nous serions en fait bien meilleurs pour mémoriser les prénoms des gens plutôt que leurs visages.

L'expérience sur laquelle se sont basés les chercheurs est simple : ils ont demandé à un groupe d'étudiants d'observer des photos de gens qu'ils ne connaissaient pas, mais aussi leurs prénoms. Ensuite, ils devaient directement associer les prénoms avec les visages. Et les résultats sont sans appel.

En moyenne, 73% des visages sont reconnus, contre 85% des prénoms, même en changeant la police de la caractère, explique l'article. Les scientifiques expliquent que si on a tendance à penser qu'on retient plus facilement les visages que les prénoms, c'est simplement parce qu'il y a confusion entre l'action de "reconnaître" et de "se rappeler". Et pour l'une ou l'autre action, l'exercice que pratique notre cerveau est différent.

"Reconnaître et se rappeler"

Se remémorer un visage consiste en un processus de "reconnaissance", une fonction inconsciente du cerveau : il s'agit d'une association d'expériences entre le visage et le contexte dans lequel on l'aura aperçu.

Mais pour le prénom, c'est un processus différent, de "recall" (se rappeler), où le cerveau rejoue en fait l'activité neurale du moment où a reçu le stimulus en premier. Contraitement à la mémorisation des visages, ce processus est beaucoup plus conscient. Aussi, il est plus simple de se souvenir du prénom de quelqu'un en y réflichissant et et en raisonnant. Un raisonnement bien plus complexe pour un visage.

L'article explique que si vous pensez ne jamais vous rappeler des prénoms mais bien des têtes des gens, c'est que votre capacité de vous "rappeler" est moins développée que votre capacité à "reconnaître".