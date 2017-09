A côté du grand, du "vrai" scanner comme on en trouve dans les hôpitaux, est installé, contre le mur, à hauteur d’enfant, un prototype miniature, largement simplifié. Juste un anneau, en réalité, dans lequel le petit patient est invité à placer, selon son inspiration du moment, l’une des quatre figurines accrochées au tableau : entre le beau robot rouge et le joli pingouin blanc, entre Chris, le crocodile et Olly, l’éléphant, son cœur balance… Le choix est important, car c’est à partir de ce personnage que sera expliqué à l’enfant l’examen - indolore - qu’il va subir, pourquoi il est important qu’il ne bouge pas lors des "photos" qui seront prises dans l’anneau et sortiront de ce gros appareil pour être montrées à l’écran.