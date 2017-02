Certains se brossent assidûment les dents et ont tout de même des caries, alors que d'autres moins regardants sont épargnés. Des chercheurs zurichois ont trouvé l'explication: des mutations génétiques entraînent des défauts dans la structure de l'émail, qui devient plus sensible aux bactéries. Deux équipes de chercheurs de l'Université de Zurich (UZH) ont identifié chez des souris un complexe de gènes impliqués dans la formation de l'émail dentaire, ainsi qu'ils le rapportent dans la revue "Science Signaling".

Trois protéines codées par ces gènes participent à la voie de signalisation dite "Wnt", connue pour son rôle important dans le développement embryonnaire, ainsi que dans l'apparition de cancers ou de malformations. Or ces mêmes protéines sont actives dans l'affinage qualitatif de certains tissus, indique Claudio Cantù, coauteur de ces travaux, cité mardi dans un communiqué de l'UZH.

"Si la transmission du signal ne se fait pas correctement, la structure de l'émail dentaire peut être altérée", ajoute le spécialiste. Ainsi, toutes les souris présentant des mutations avaient de mauvaises dents.