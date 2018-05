Sciences - Santé Avoir accès, en un seul clic, à son dossier médical détenu par le médecin généraliste, à des informations de sa mutualité, de son pharmacien ou sur des associations de patients: voilà qui est dorénavant possible via le portail en ligne Masanté ,que vient de lancer, ce mardi, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block. Qu'il s'agisse de données médicales ou administratives, il sera en effet désormais possible de consulter par voie électronique toutes ces informations. Objectif avoué de l'initiative : aider les citoyens à devenir le copilote de leur propre santé.

"Nos citoyens et patients ne veulent pas simplement subir un traitement, explique Maggie De Block. Ils souhaitent aussi avoir leur mot à dire. Cet outil facilitera leur participation. Masanté permet notamment aux citoyens d'accéder à toutes les données relatives à leur propre santé et pouvant être consultées en ligne, ce qui fait qu'ils sont mieux informés et qu'ils peuvent jouer un rôle plus actif dans leurs soins."

Aujourd'hui, s'il souhaite consulter des données médicales ou médico-administratives, des informations sur les déclarations anticipées, etc., le citoyen a le choix entre diverses plateformes. Mais encore faut-il qu'il les connaisse, ce qui ne semble pas toujours être le cas. D'où la volonté de la ministre de la Santé de simplifier la démarche avec la création de la nouvelle plateforme Masanté.

Comment ça marche?

Une fois connecté sur le portail de Masanté , le citoyen pourra cliquer sur des liens renvoyant vers toutes les autres plateformes disposant de données de santé le concernant. "Ainsi, Masanté deviendra le personal health viewer de chaque citoyen, explique-t-on au ministère de la Santé. Le portail offre un aperçu du type de données de santé disponibles en ligne pour la personne concernée qui, en un seul clic, sera renvoyée vers la bonne plateforme où elle pourra ensuite consulter ses données. Grâce à l'authentification unique (single sign-on), le citoyen ne doit s'identifier qu'une seule fois sur Masanté. L'identification peut alors se faire à l'aide d'un lecteur de carte eID ou de l'application itsme ®".

Si, dans les mois à venir, l'offre sera au fur et à mesure élargie, pour l'heure, on peut d'ores et déjà trouver sur Masanté des liens vers certaines données de santé, dont le résumé de son dossier chez le médecin généraliste et des données venant des hôpitaux.

"Aujourd'hui, les citoyens ne voient pas tous le même type de données sur Masanté, fait-on encore remarquer au cabinet de la ministre. Cela est dû à plusieurs choses. Les plateformes externes doivent notamment effectuer des adaptations afin de pouvoir être reliées à Masanté. Ces plateformes ne finaliseront pas toutes cet exercice en même temps. De plus, les règles relatives au partage de données peuvent varier d'une plateforme à l'autre, faisant que certaines données ne sont pas visibles. Sans oublier qu'avant de pouvoir consulter ses données en ligne, il faut bien entendu que les prestataires de soins les aient avant tout encodées par voie numérique et que le patient ait bien autorisé l'échange de ses données par voie électronique".

"Nous travaillons de façon étroite avec toutes les parties concernées pour que chaque patient ait au plus vite et facilement accès à ces données, fait savoir Maggie De Block. Aujourd'hui, certains trouveront déjà beaucoup de données, d'autres moins. Mais cela ne doit pas nous empêcher de lancer le portail Masanté. Bien au contraire, le fait que les patients utiliseront régulièrement cet outil dans la pratique nous permettra de l’affiner et de l'optimaliser davantage".

Pour ce faire, le SPF Santé publique collabore avec les associations représentatives des patients (la Vlaams Patiëntenplatform, la Ligue des Usagers des Services de Santé, Patiënten Rat & Treff) dans le cadre du développement de ce nouveau portail, ainsi qu'avec différentes plateformes mettant des données à disposition des patients en ligne.