Après l'hôpital de Turnhout (Anvers), un norovirus aurait également été signalé à l'AZ Klina de Brasschaat, dans la même province, et à l'institut de soins Zonnestraal à Lennik, dans le Brabant flamand. En cause, une variante plus résistante du virus que l'année dernière, selon le virologue Marc Van Ranst. "Ces trois institutions ne sont probablement que la pointe de l'iceberg. J'imagine que d'autres hôpitaux sont concernés, mais préfèrent éviter la médiatisation", affirme M. Van Ranst.

Le norovirus est un virus très contagieux, mais pas mortel, qui est à l'origine de la grippe intestinale. Cette maladie cause notamment des vomissements et de la diarrhée.

L'hôpital de Turnhout a dû faire face la semaine dernière à plusieurs patients présentant ces symptômes, qui ont été placés dans un même couloir. Les visites ont été réduites. Pour l'instant, il y a environ 37 patients souffrant de ce virus dans l'hôpital.

"Pour éviter la transmission du virus, les règles d'hygiène doivent être respectées par le personnel du soin", explique le virologue. "Les établissements doivent aussi veiller à séparer les patients atteints par le virus des autres patients.

En général, environ deux tiers des résidents d'un hôpital sont touchés par ce virus en cas d'épidémie. La maladie passe après deux à cinq jours.