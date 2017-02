La réponse à l'épidémie d'Ebola qui a sévi en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016 a été guidée par la peur plutôt que par des priorités médicales, analyse l'ONG Médecins sans frontières (MSF) dans un livre publié ce lundi, près d'un an après la fin de cette épidémie qui a pris tout le monde par surprise et tué plus de 11.000 personnes. La façon dont les prochaines épidémies seront gérées reste floue, met aussi en garde l'organisation, qui avoue avoir elle-même été dépassée et confrontée à des dilemmes éthiques qui continuent de l'interroger. L'épidémie d'Ebola qui a frappé la Guinée puis le Liberia et la Sierra Leone, est la plus vaste jamais enregistrée. Dès le 31 mars 2014, MSF avait averti que l'ampleur des contaminations était "sans précédent" puis, en juin 2014, que le virus était "hors de contrôle". Il faudra pourtant attendre le 8 août 2014 pour que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère l'épidémie comme une "urgence de santé publique de portée internationale" et que, plus d'un mois plus tard, un cas soit diagnostiqué aux Etats-Unis pour que la majeure partie du monde se soucie enfin de ces trois petits pays africains. Dans l'ouvrage "La politique de la peur. Médecins sans frontière et l'épidémie d'Ebola", publié lundi par la Renaissance du livre, le personnel de MSF mais aussi des chercheurs indépendants reviennent sur la manière dont l'association et les autorités ont géré cet épisode.

"La peur fut le maître mot de cette épidémie", résument les co-directeurs du livre Michiel Hofman et Sokhieng Au, respectivement conseiller humanitaire et membre de l'unité d'analyse de MSF. "Sur place, les gouvernements nationaux dotés de faibles moyens ont, dans un premier temps, essayé de protéger leur souveraineté et leur économie en niant les effets de la maladie sur la santé et le bien-être de la population." A l'étranger, une fois la machine médiatique enclenchée, "l'immense couverture consacrée à Ebola entraîna moins une pluie de marques de sympathie et de soutien pour les personnes en souffrance ou en péril qu'un déluge de mesures d'autoprotection et de 'sécurisation' contre cette menace", relèvent-ils aussi.

Au début de l'épidémie, MSF a manqué de ressources humaines et d'infrastructures. Ensuite, la peur face aux soignants de retour dans leur pays d'origine, obligés de rester en quarantaine, a "diminué l'enthousiasme des volontaires", a témoigné lundi à Bruxelles l'urgentiste et épidémiologiste Armand Sprecher, qui travaille pour MSF depuis 1997.

Le confinement des malades, principale mesure mise en place, était nécessaire mais certaines personnes contaminées se sont cachées pour éviter d'être éloignées de leurs proches. Il aurait fallu les "attirer avec un bénéfice de traitement plutôt que par la menace", selon M. Sprecher.

Quand les centres de traitement manquent de personnel et que des malades à l'agonie attendent à l'extérieur qu'un lit se libère, le compromis entre volume et qualité des soins est impossible.