Le Conseil supérieur de la santé (CSS) a changé ses recommandations en matière de vaccination contre la grippe pour les femmes enceintes. Elles sont désormais incitées à recevoir la piqûre dès le premier trimestre de la grossesse, relèvent mercredi Het Nieuwsblad et Sudpresse. Les femmes enceintes font partie des populations à risque pour lesquelles le CSS recommande une vaccination contre le virus de la grippe.

Elles courent en effet un plus grand risque de complications telles que la pneumonie. "Tout comme la fièvre, une telle infection des poumons est dangereuse pour la mère et le fœtus", a expliqué Pierre Van Damme, expert en vaccination à l'Université d'Anvers, au Nieuwsblad. "Aux USA, les femmes enceintes sont vaccinées depuis plus longtemps, même au premier trimestre, sans aucun problème."