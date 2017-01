Si l'on peut se réjouir que, chaque année, le nombre de fumeurs diminue lentement mais sûrement parmi les travailleurs belges, passant de 26,4 % l'an dernier contre 27,5 % en 2013, sans doute faut-il s'inquiéter - ou tout au moins s'étonner - de la grande différence de pourcentages selon les secteurs d'activité. De fait, en 2016, si l'on comptait 15,3 % de fumeurs chez les enseignants, ils étaient carrément 41,4 % à tirer sur la clope dans le secteur du bâtiment, selon une enquête du Groupe Idewe, le plus grand service externe pour la prévention et la protection au travail. Quelque 220000 dossiers médicaux de travailleurs ont été étudiés au cours des dernières années dans le cadre de cette enquête, dont il ressort que le secteur d'activité du travailleur joue un rôle prépondérant dans son comportement tabagique.

Ainsi trouve-t-on deux fois plus de fumeurs dans le secteur de la construction que dans l'enseignement! Car en effet, ce sont eux, les champions, les ouvriers du bâtiment, talonnés de peu par les travailleurs du secteur des transports (40,6 %), suivis des services (38,4 %), de l'Horeca (37,7 %), du commerce (32,1%), de l'industrie (31,4 %). Viennent ensuite les pouvoirs publics (24,4%), les soins de santé (19,9 %) et l'enseignement (15,3 %). Seuls deux secteurs ont enregistré une légère augmentation du nombre de fumeurs: le commerce de détail (+ 0,7 %) et des services (+ 2,4 %).





Comment expliquer cet important écart entre les secteurs du bâtiment et du transport et ceux de la santé et de l'enseignement ?

"C'est effectivement étonnant alors qu'aujourd'hui, tout le monde est censé savoir que fumer est dangereux pour la santé, nous fait répond Lode Godderis, Directeur du service ‘Recherche et Développement’ chez Idewe et Professeur en médecine préventive de L’Université Catholique de Louvain. Il semble que la loi, et en particulier l'interdiction de fumer sur les lieux de travail, n'a pas la même portée chez tous les travailleurs. Les deux secteurs où l'on retrouve le plus fort taux de fumeurs sont précisément des activités où l'on ne travaille pas dans des locaux, mais la plupart du temps en plein air. La loi n'est donc pas appliquée à ce niveau. C'est pourquoi il faudrait réfléchir à une manière de protéger aussi ces travailleurs si l'on veut continuer de faire baisser le nombre de fumeurs. Cela dit le législateur n'est pas seul responsable de cette situation. Tous les acteurs ont un rôle à jouer: l'employeur, mais aussi les collègues de travail".