A partir de ce dimanche, LaLibre.be propose un nouveau rendez-vous dominical en alternance avec "Dans le Secret des Lieux" et "Il était une fois". "C'est pour demain!" se penchera sur les innovations qui changeront votre quotidien à l’avenir dans des secteurs aussi variés que les technologies, les télécoms, la santé, la nutrition, la domotique, la construction,…

L’espace compte une multitude d’objets célestes aussi fascinants que mystérieux. Parmi eux se trouvent les astéroïdes : des résidus rocheux de planètes non formées, qui se situent principalement entre Mars et Jupiter. Il en existe des milliards aux tailles, formes et compositions différentes. Certains, nommés géocroiseurs, gravitent près de la Terre et peuvent de temps à autre croiser son orbite. Des systèmes automatisés implantés à Passadena (aux Etats-Unis), et à Pise (en Italie) sont même chargés de les surveiller afin de s’assurer qu’ils ne représentent pas un risque pour notre planète.

Ce sont ces "proches" voisins de la Terre qui intéressent particulièrement les scientifiques. Ils peuvent en effet être constitués de matériaux précieux ou de ressources utiles aux missions spatiales qui pourraient rapporter des milliards de dollars ! Des entreprises comme Planetary Resources (financée par Larry Page, le cofondateur de Google ; Eric Schmidt, un ex-PDG de Google, et le réalisateur James Cameron) et Deep Space Industries cherchent ainsi un moyen d'exploiter ces richesses inestimables. Pour l’instant le projet est théorique, mais elles espèrent qu’un jour leur rêve deviendra réalité. Toutefois, le chemin sera long… très long.





Pourquoi se tourner vers l'espace? Comment débusquer les astéroïdes intéressants? Comment exploiter ces gisements après les avoir découverts? Est-ce autorisé? Est-ce vraisemblable? Toutes les réponses à ces questions dans l'article!