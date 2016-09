Et si l'on confiait aux écoliers l'observation des mésanges?

Sciences - Santé

Se glisser dans l'intimité d'une nichée de mésanges, sans les déranger, à l'aide d'une caméra infrarouge miniature placée dans un nichoir, que l'on aura accroché à bonne hauteur, à un arbre ou à un mur, dans la cour de l'école. Les observer faire leur nid en mars, puis couver dès avril et voir éclore quelques jours plus tard, un à un, les oisillons. Les regarder avec émerveillement recevoir la béquée et grandir pour un jour, quitter le nid et s'envoler. Se rendre compte combien la Nature est fascinante. Noter toutes ces observations, les enregistrer dans une base de données, les partager avec des condisciples qui participent à ce même projet, aux quatre coins de la Belgique, pour ensuite les faire analyser par des scientifiques, des ornithologues, des biologistes de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB)…

Apprendre, au passage, qu'il existe en Belgique deux sortes de mésanges: les bleues et les charbonnières, qu'elles peuvent pondre entre 5 et 12 œufs pour la première et de 3 à 18 œufs pour la seconde, une à deux fois par an, que les petits sont nourris de chenilles,…

Mais aussi se frotter aux nouvelles technologies, assembler un mini-ordinateur, prendre des photos, enregistrer une séquence vidéo, développer ses compétences numériques, se plonger dans la programmation, collecter, encoder et transmettre des données, qui seront traitées par l'IRSNB et incluses dans une recherche scientifique nationale sur les oiseaux en Belgique. Et ne pas oublier que récolter des données pour la recherche scientifique, c'est faire de la science participative!

300 nichoirs à distribuer

C'est tout cela à la fois, le projet XperiBIRD qui consiste à fournir gratuitement à des classes de jeunes de 10 à 14 ans un kit (300 au total) comprenant un nichoir, un nano ordinateur et une caméra, dans l'objectif ultime clairement affiché est d'"impliquer directement les élèves, les citoyens de demain, dans la protection de la biodiversité de notre environnement quotidien". Cela aussi, afin de recueillir des données scientifiques sur le comportement des mésanges et les partager dans une démarche interactive et collective, tout en favorisant l'enseignement des STEM (Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).

Développé grâce au soutien (673000 €) de Google.org, la branche philanthropique de Google, XperiBIRD vise à "stimuler l'éducation des sciences informatiques, nous dit Michiel Sallaets, responsable communication chez Google. Nous voyons qu'il y a beaucoup de demandes dans ce domaine et que l'offre manque. Ce type de projet pourrait susciter des vocations".

Il est lié à XperiLAB.be, un camion éducatif qui, à l'initiative de l'IRSNB en collaboration avec Solvay, sillonne le pays pour faire découvrir aux écoliers la science informatisée, de manière ludique.

Cool, éducatif, exaltant, amusant, enthousiasmant, enrichissant, participatif, unique en son genre, inédit en Belgique… sont autant de qualificatifs qui définissent bien cet ambitieux projet. Etalé sur trois ans, il permettra de mieux comprendre comment les mésanges, ces passereaux communs de nos villes et de nos campagnes, qui nichent dans toutes les régions du pays, sont parvenues à s'adapter dans un environnement en constante mutation. Où les zones naturelles disparaissent au profit des zones urbanisées, polluées, en prise aux changements climatiques…





Un ornithologue très enthousiaste

Comme l'explique Didier Vangeluwe, ornithologue de l'ORSBN et scientifique du projet XperiBIRD, "pour être efficace, il faut travailler en réseau; cela permet d'échanger des informations, de partager des expériences, de collecter de très nombreuses données. Et donc de permettre des analyses solides. (…) Sur base de leurs observations, les élèves pourront compléter les tableaux de données : date d'arrivée des mésanges, de ponte, nombre d'œufs, de décès en fonction des régions, des zones urbaines ou naturelles… C'est le "Loft des mésanges".

Notre objectif est véritablement de mettre en place un réseau d'observation de la santé des mésanges, de leurs comportements, de la manière dont ces oiseaux, qui vivaient dans les bois, ont réussi à s'adapter à l'environnement. Parce qu'elles vivent dans toute la Belgique, qu'elles sont faciles à observer, qu'elles viennent sans problème dans les nichoirs, les mésanges sont l'espèce idéale à observer. D'Anvers à Couvin, d'Arlon à Ostende… Ce type de projet n'a jamais été réalisé à l'échelle d'un pays. Nous espérons ainsi sensibiliser non seulement les élèves, mais aussi la population, les motiver à observer leur environnement et leur faire prendre conscience de faits réels".





Envie de participer à ce beau projet?

Trois-cents nichoirs équipés d'une caméra et d'un nano-ordinateur sont dès à présent distribués gratuitement, jusqu'à épuisement du stock, aux écoles qui le désirent dans tout le pays. Chaque participant peut entrer ses données sur le site XperiBIRD et les comparer aux autres données récoltées dans le pays. Le projet cible prioritairement les écoles et les enseignants intéressés par la technologie et l'observation de la biodiversité, de la 5e primaire à la 2e secondaire.

Contacter la coordinatrice du projet, Wendy Massart via le site www.xperibird.be. par e-mail: wendy.massart@sciencesnaturelles.be; Par téléphone, les mardis après-midi, mercredis et jeudis: 02/627 42 23.

A savoir

Avant de contacter l'IRSNB, il faut réfléchir à l'emplacement du nichoir, qui doit répondre à certaines conditions. Il doit être installé idéalement dès l'automne, dans un endroit favorable aux oiseaux, sur un arbre ou un mur orienté vers l'est ou le sud (car il y a moins de précipitations dans ces directions), à au moins deux mètres de hauteur, afin d'éviter tout accès aux prédateurs. Par ailleurs, la caméra se relie à l'ordinateur par un câble Ethernet, qui assure à la fois l'alimentation électrique et le transfert des données. Un câble de 50 mètres de long est fourni.